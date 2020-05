Vidéo : Un requin bleu nage dans le port de Sète Posté par Kilroy1

Un homme filme un requin bleu qui nage tranquillement dans le port de Sète.



Vidéo (47s) : Un requin bleu dans le port de Sète





Sur le même sujet :

Vidéo : Dauphins au port de Cagliari (Coronavirus) Vidéo : Trois manchots dans la ville Vidéo : Un poisson vole la vedette à des requins Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 107 Karma: 460 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 7 Ca fait bien des années que Patou n'en avait pas vu un aussi gros. Couyon Je viens d'arriver Inscrit le: 18/7/2018 Envois: 52 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 5 Tabarnak c'est une expression du sud ? vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 48 Karma: 87 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 2 QUOI ?! Il y a des requins dans la mer ?! Fichtre ... nightmaster Je m'installe Inscrit le: 17/6/2013 Envois: 222 Karma: 241 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 1 Hey l'équipe du tournage de Sharkanado, vous avez oublié un requin à Sète !! Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9018 Karma: 222 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 0

@Couyon

Tabarnak c'est une expression du sud ?

Du coup je sais plus si c'est au Canada ou à Montpellier Citation :Du coup je sais plus si c'est au Canada ou à Montpellier zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1167 Karma: 499 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 2

Retour d'activité du prédateur-destructeur "Homme".



Qu'il en profite avant le 11 Mai.Retour d'activité du prédateur-destructeur "Homme". Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3381 Karma: 4963 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 1 Je suis sur que quand tu pêches la d ordinaire, y a toujours un mec qui te dis "ca sert a rien...y a pas un poisson.." et il s en va en dodelinant tout content d avoir gache ta journée...tu lances 2-3 fois sans conviction et tu rentres comme un con... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7896 Karma: 19596 Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète Re: Un requin bleu nage dans le port de Sète 0

@Jinroh

Je suis sur que quand tu pêches la d ordinaire, y a toujours un mec qui te dis "ca sert a rien...y a pas un poisson.." et il s en va en dodelinant tout content d avoir gache ta journée...tu lances 2-3 fois sans conviction et tu rentres comme un con...



-Hey le requin!?! ça sert à rien de rester là, on te dit qu' y'a pas de poisson!!! con!!! Citation :-Hey le requin!?! ça sert à rien de rester là, on te dit qu' y'a pas de poisson!!! con!!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.