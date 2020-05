Vidéo : Quand le masque t'empêche de respirer Posté par Tchairo

Le caissier d'une station service a eu la visite d'une cliente qui portait un masque amélioré



Vidéo (22s) : Une femme améliore le confort de son masque





bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 149 Karma: 72 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0

Quel faux cul ! "I'll do that too"



Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 163 Karma: 367 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0 Ah ouai quand même chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 84 Karma: 302 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0 La bêtise humaine est malheureusement sans limite... Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1374 Karma: 1350 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 1 Bon après c'est pas plus con qu'interdire aux gens de sortir de chez eux sauf s'ils remplissent un papier s'autorisant eux-même à sortir. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 386 Karma: 563 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 3 @Chouby

Si, c'est plus con.

sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 318 Karma: 237 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 1 Pas de doute c'est bien le pays de donald trump. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1765 Karma: 2772 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0 Lui non plus ne le porte pas. PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 32 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0 Et on se demande pourquoi les cas explosent aux USA... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 393 Karma: 658 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0 Incroyable. Je pense qu'il faut quand même avoir des prédispositions pour etre aussi con.

'Murica.



Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 163 Karma: 367 Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0

@sdekaar

@sdekaar

Pas de doute c'est bien le pays de donald trump.





Pas sur que ce soit la raison de sa connerie, par contre toi tu viens bien du pays de Macron ça fait aucun doute. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 269 Karma: 303 En ligne ! Re: Quand le masque t'empêche de respirer 0 Rassurez-moi: c'est un fake?