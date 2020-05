Vidéo : Il fait une machine de Rube Goldberg incroyable pendant son confinement Posté par Tchairo

Il fait une machine de Rube Goldberg incroyable pendant son confinement. Encore quelques ajustements à faire pour qu'elle soit parfaite.



Vidéo (1mn12s) : Machine de Rube Goldberg pendant le confinement





Vidéo : Une machine de Rube Goldberg pour passer le sel Vidéo : Une machine de Rube Goldberg sert une part de gâteau Source : Forum

Top commentaires
ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6976 Karma: 2887 Re: Il fait une machine de Rube Goldberg incroyable penda... 9 A défaut d'être efficace, elle est drôle
Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7900 Karma: 19612 Re: Il fait une machine de Rube Goldberg incroyable penda... 7 Y'a quand même 2 ou 3 ratés... Mais impressionnant tout de même

10 commentaires

ouzvig: A défaut d'être efficace, elle est drôle

Scruffy: Y'a quand même 2 ou 3 ratés... Mais impressionnant tout de même

_Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2323 Karma: 2598: Ça aurait été plus drôle si c'était pas fait exprès

Turbigo Je m'installe Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 158 Karma: 63: N'empêche... ça me tente...

On ferait pas un ptit challenge Koreus de machines de Rube Goldberg ?

LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1498 Karma: 967: .....

CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13918 Karma: 16727: Petit jeu : vous prenez une bière et vous buvez une gorgée à chaque "fuck" et deux à chaque "shit"

Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1759 Karma: 1745: ouzvig

Citation : A défaut d'être efficace, elle est drôle

Citation : A défaut d'être efficace, elle est drôle

Tout comme une autre Golberg...la célèbre Whoopi.

Turbigo Je m'installe Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 158 Karma: 63: Rube-Goldberg

Peut-être l'inventeur de la célèbre maxime : "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"

dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1373 Karma: 5768: Poussé à un certain point, l'anti-Rube Goldberg commence lui-même à présenter quelques difficultés.

Il a été forcé de coller le rouleau de scotch à la planche pour ne pas qu'il se mette à rouler.

Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 968 Karma: 554:



Dans un autre registre cette video me rappelle une blague que j'adore :



Mr et Madame Egée n'ont pas de fils, comment ne s'appelle-t-il dont pas ?





difficile d'etre original dans le concept et pour cela c'est reussi. (j'avoue que je trouve trop longue la plupart de ces machines, et rares les moments de genie, sans parler du travail fourni par les concepteurs bien sur).

Dans un autre registre cette video me rappelle une blague que j'adore :

Mr et Madame Egée n'ont pas de fils, comment ne s'appelle-t-il dont pas ?

Afficher le spoil Yves

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.