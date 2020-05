Vidéo : Une discothèque automobile pendant le confinement (Allemagne) Posté par Tchairo

Le club Index de Schüttorf, en Allemagne, a organisé une soirée « discothèque automobile » sur le modèle des cinémas en plein air.



Vidéo (51s) : Discothèque automobile pendant le confinement





Auteur Conversation Konoe Je masterise ! Inscrit le: 14/5/2010 Envois: 2807 Karma: 74 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 1 * insert "but why" gif here * Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3397 Karma: 4992 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 2

Moi, en ma qualite de troll depuis 2002, j irais avec un casque anti bruits pour ecouter emile et image trankil dans ma bagnole.. Guilou Je m'installe Inscrit le: 11/6/2015 Envois: 120 Karma: 71 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 0 Miam, tout ce gaz d'échappement à respirer pendant 3h, ça doit faire du bien ! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1378 Karma: 5804 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 4 C'est fou l'énergie qu'on peut mettre à maintenir une pratique coûte que coûte, même si c'est au prix de la dénaturer totalement.



Lâchez l'affaire les mecs... vous voulez prouver quoi ? Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 44 Karma: 139 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 1 Sinon on peut arreter les travaux a coté et mettre de la musique à la place non?

oh wait.... greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1481 Karma: 53 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 0 Cette fascination qu'ont les Allemands à polluer en toute circonstance... Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1382 Karma: 1335 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 0 @Guilou À moins qu'ils soient vraiment très très cons, je pense qu'ils ont coupé les moteurs. La fumée qu'on voit provient probablement de fumigènes d'ambiance pour le spectacle. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 429 Karma: 3980 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 0 C'est ça la musique Garage ? ALRIK Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 85 Karma: 95 Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... Re: Une discothèque automobile pendant le confinement (Al... 0 Pour le mec qui veut draguer avec sa voiture c'est top ... plus besoin d'agiter en boite le porte-clé de sa bmw