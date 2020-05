Vidéo : Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pendant un anniversaire Posté par Koreus

Pendant l'anniversaire de son copain, un enfant essaie de souffler les bougies. Heureusement, un papa veille.



Vidéo (8s) : Empêcher un enfant de souffler les bougies d'anniversaire





Le papa a fait un choix responsable. C etais soit l un soit l autre qui pleurait...prenez ttois enfants et trois MEME ballon mais de couleurs différentes...ils vont se battre comme des CONS. Prenez trois fois le même ballons avec la meme couleurs ils n y toucheront pas. Je les supporte plus. Des fois je me cache. Et ils rodent. Je les entends quand je suis dans le mur

"tu l as vu toi?"

"Nan mais des que je le trouve...je le...putain je sais même pas.."

"Ouais..sur ma vie y va prendre cher... continuons les recherches il peut pas etre bien loin.."

Et j ai peur de tousser...en plus ma femme fait du télétravail et moi je travaille plus.alors j dois m en occuper...sortez moi de la...

Je pense qu'il aurait mérité de finir la tête dans le gâteau ! Le gamin a l'air d'être un bon petit nerveux !

"tu l as vu toi?"

"Nan mais des que je le trouve...je le...putain je sais même pas.."

"Ouais..sur ma vie y va prendre cher... continuons les recherches il peut pas etre bien loin.."



Et j ai peur de tousser...en plus ma femme fait du télétravail et moi je travaille plus.alors j dois m en occuper...sortez moi de la... docteurweb Je suis accro Inscrit le: 1/1/2005 Envois: 1088 Karma: 384 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 8 Je pense qu'il aurait mérité de finir la tête dans le gâteau ! Le gamin a l'air d'être un bon petit nerveux !

Je pense qu'il aurait mérité de finir la tête dans le gâteau ! Le gamin a l'air d'être un bon petit nerveux !

! Il mérite même pas un morceau de gâteau la p'tite teigne

U, bon p'tit me**eux oui !

la vache: le comportement de psychopathe de ce gamin !!

Haha, la tête du père trop content de lui!

Y'a quand même le petit copain de droite qui arrive à souffler un coup.

Bien fait pour ce sale gosse.

Mais il croit quoi le gamin?? Prendre un an de plus ??

A tout mes VDDs en manque d'indulgence : Je vais demander à vos parents de m'envoyer les vidéos de quand vous étiez petit, on risque de bien rigoler !

A mon avis, il doit avoir 3 ans. A cette age c'est difficile pour lui de comprendre surtout avec toute l'excitation de ce genre de moment.

Aux dernières nouvelles, le petit de gauche aurait déjà postillonné sur 627 personnes désormais toutes intubées.

Y'a quand même le petit copain de droite qui arrive à souffler un coup. zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1099 Karma: 1178 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 0 Bien fait pour ce sale gosse. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 620 Karma: 1882 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 0 Mais il croit quoi le gamin?? Prendre un an de plus ?? Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 821 Karma: 1595 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 1 A tout mes VDDs en manque d'indulgence : Je vais demander à vos parents de m'envoyer les vidéos de quand vous étiez petit, on risque de bien rigoler !



A mon avis, il doit avoir 3 ans. A cette age c'est difficile pour lui de comprendre surtout avec toute l'excitation de ce genre de moment. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2926 Karma: 1045 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 1 Aux dernières nouvelles, le petit de gauche aurait déjà postillonné sur 627 personnes désormais toutes intubées. Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 435 Karma: 1178 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 2 Vous navigateur est trop vieux Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3397 Karma: 4992 En ligne ! Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 9 Le papa a fait un choix responsable. C etais soit l un soit l autre qui pleurait...prenez ttois enfants et trois MEME ballon mais de couleurs différentes...ils vont se battre comme des CONS. Prenez trois fois le même ballons avec la meme couleurs ils n y toucheront pas. Je les supporte plus. Des fois je me cache. Et ils rodent. Je les entends quand je suis dans le mur

"tu l as vu toi?"

"Nan mais des que je le trouve...je le...putain je sais même pas.."

"Ouais..sur ma vie y va prendre cher... continuons les recherches il peut pas etre bien loin.."



Et j ai peur de tousser...en plus ma femme fait du télétravail et moi je travaille plus.alors j dois m en occuper...sortez moi de la... erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2358 Karma: 1526 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 2



oui ce que fait le petit c'est pas approprié, mais tous les gosses veulent souffler les bougies, surtout quand le plus petit ne sait pas le faire

d'ailleurs c'est le plus grand qui les souffle, au final



oui ce que fait le petit c'est pas approprié, mais tous les gosses veulent souffler les bougies, surtout quand le plus petit ne sait pas le faire

d'ailleurs c'est le plus grand qui les souffle, au final

(moi je m'en sors en les rallumant pour les autres ensuite)

on sent ceux qui ont plusieurs enfants et ceux qui n'en ont pas dans les commentaires

Au moins le plus grand a l'intelligence de faire ça subtilement, le petit n'y a vu que du feu et il est fier de lui

Le petit avait juste envie de faire chier.



Le petit avait juste envie de faire chier. Au moins le plus grand a l'intelligence de faire ça subtilement, le petit n'y a vu que du feu et il est fier de luiLe petit avait juste envie de faire chier. Capitaine_Achab Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 24 Karma: 59 Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 0

Si il fallait retenir une image... X'D Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 520 Karma: 686 En ligne ! Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... Re: Un papa empêche un enfant de souffler les bougies pen... 0

@erwaninho

on sent ceux qui ont plusieurs enfants et ceux qui n'en ont pas dans les commentaires :)



@erwaninho

on sent ceux qui ont plusieurs enfants et ceux qui n'en ont pas dans les commentaires :)

Ah bon? ^^' Dis-moi si je me trompe, mais ça ressemble au el famoso "T'as pas d'enfant tu peux pas comprendre".