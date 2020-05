Vidéo : Un singe à moto essaie de kidnapper un enfant (Indonésie) Posté par Bowane

Un singe à moto essaie de kidnapper un enfant dans une rue de Surabaya, en Indonésie.



Vidéo (28s) : Un singe essaie de kidnapper un enfant





bulubuluplopplo : Je le comprends, ça croque sous la dent ces friandises là.

pOpO_510 : Les plus attentifs remarquerons que c'est la faute du motard XD

y0y0x : Cela doit être normal, vu que personne ne panique !

Krogoth : Je pense plus a un spectacle ou le singe "invite" l'enfant a se rapprocher...il a juste été un peu violent

Maurice95 :

@y0y0x

Cela doit être normal, vu que personne ne panique ! :)



La notion de normalité est toute relative dans un pays ou les singes circulent à moto ...

Angeus : Bienvenue en Indonésie ou des singes à moto kidnappent vos enfants en plein jour...

Desinvolte :

Soit elle a laissé une traînée de cheveux sur le sol soit elle à une sérieuse calvitie naissante.. l'un dans l'autre ça pique

pac75 :

@Krogoth

Je pense plus a un spectacle ou le singe "invite" l'enfant a se rapprocher...

aenaryon : Il a de la force quand même ce petit primate !