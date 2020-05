Vidéo : Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de bus (Espagne) Posté par Tchairo

Dans une ville en Espagne, un automobiliste a eu la mauvaise idée de se garer sur une voie réservée au bus.



Vidéo (18s) : Ne pas se garer sur une voie de bus (Valence)





chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 629 Karma: 796 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 4 je crois qu'il en à ... je révérais de faire ça ! Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 193 Karma: 330 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 1 mon rêve, installer un pare-buffle pour dégager les livreurs qui se foutent en permanence sur mon parking Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 371 Karma: 385 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 3 On a tous envie de faire comme le conducteur bus quand on croise un idiot bien pénible sur la route. Cette vidéo fait plaisir à voir, même si je sais que c'est un comportement idiot. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 164 Karma: 194 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 0 Il semblerait donc que le conducteur de bus soit burné... C'est juste une hypothèse, corrélée par un fait unique, et ne vaut pas statistique. Prudence sur ce jugement, donc... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 397 Karma: 672 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 4 Ce genre d'incivilité..



Le mec garé sur la voie de bus devrait payer de sa poche SA caisse ET les dégâts occasionnés sur le bus par sa connerie. SON permis devrait lui être retiré et lui DÉCHU de la nationalité Espagnole. Toute sa thune et ces biens SAISIS, et enfin rouvrir un GOULAG rien que pour lui.



Malheureusement, la réalité fera que le chauffeur de bus va être incriminé et perdra son job, en plus de devoir dédommager l'abruti d'automobiliste. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 19 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 0 Bon, on n'a pas le texte, mais par contre on a le con ! Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 371 Karma: 385 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 1 Taxidermiste Citation : Le mec garé sur la voie de bus devrait payer de sa poche SA caisse ET les dégâts occasionnés sur le bus par sa connerie. SON permis devrait lui être retiré et lui DÉCHU de la nationalité Espagnole. Toute sa thune et ces biens SAISIS, et enfin rouvrir un GOULAG rien que pour lui.



Un peu de retenue votre honneur, la castration est une punition amplement suffisante. Citation :Un peu de retenue votre honneur, la castration est une punition amplement suffisante. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2037 Karma: 421 Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 0 Ça fait tellement plaisir à voir, je joui ! yhann Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 201 En ligne ! Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... Re: Un chauffeur dégage une voiture garée sur une voie de... 0 Percuter volontairement un autre véhicule de façon répétée, même si c'est plus que mérité...



Ok, il a des couilles, mais normalement il n'a plus de travail.