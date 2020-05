Vidéo : Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Posté par Skwatek

Un homme perd connaissance pendant quelques secondes en ratant un soulevé de terre.







Vidéo (1mn) : Soulevé de terre (Fail)





Auteur Conversation Yelena Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2016 Envois: 21 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 1 Je déteste quand ça arrive sebasgo Je suis accro Inscrit le: 29/8/2012 Envois: 722 Karma: 131 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0 Ça aurait pu être la mort là... Mes collègues m'ont parlé d'un type qui bossait avec eux, jadis, à l'usine. Le gars, il a trébuché, il est tombé du trottoir et il en est mort. Genre, comme ça. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 567 Karma: 825 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0 Je peux pas regarder ça perso. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1380 Karma: 5833 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0

Bah justement, le début de son mouvement s'appelle un dead-lift... et il se contente de s'évanouir.

Bah justement, le début de son mouvement s'appelle un dead-lift... et il se contente de s'évanouir.

Moi je dis, petit joueur. snipe960 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/3/2015 Envois: 16 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0 je crois qu'il s'est pété la jambe AzukYno Je m'installe Inscrit le: 22/8/2014 Envois: 271 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 3 J'ai cru qu'il s'était retourné le genou avec la chute du bordel ALRIK Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 86 Karma: 96 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0 A vendre jambe droite , bon état juste quelques défauts d'usage ... voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 453 Karma: 270 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 3 Faut être débile pour faire ce geste sans accompagnateur . WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2654 Karma: 8452 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0 La bonne tête de winner dans les vapes, j'adore. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 557 Karma: 98 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 1 Les bases de la musculation : on ne fait jamais seul et on sécurise...

Le nombre de décès évitable

Le nombre de décès évitable Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 156 Karma: 122 Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre Re: Perte de connaissance de réalisant un soulevé de terre 0 @voirloup



