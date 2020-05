Vidéo : Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le confinement Posté par Lalude

Le rider autrichien Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le confinement et s'est confectionné un petit parcours de trial dans sa maison



Vidéo (7mn27s) : Fabio Wibmer fait du télétravail #confinement





Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3404 Karma: 5028 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Moi j ai surtout constaté que c est une (merveilleuse...et courageuse...et belle...et independante ) femme qui s occupe du linge...2020 patati...parite patata... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13933 Karma: 16739 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 1 Un gros niveau, belle réalisation et de l'humour, j'adore AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11582 Karma: 2181 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Maintenant j'utilise mon vélo pour sortir les poubelles! bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 875 Karma: 293 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0

Belle performance ceci-dit C'est du beau boulot c'est certain mais.. outre la démonstration de ce qu'il fait on dirait plus la démonstration de ce qu'il a.. ça laisse une image un peu décalée de ce qu'on est censé ressentir au terme de ces 7 minutes de vidéo..Belle performance ceci-dit Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 255 Karma: 415 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Même pour utiliser une visseuse, sa vie à l'air cool. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 870 Karma: 102 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Encore un qui souffre du confinement dans son 10m² goeland57 Je m'installe Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 228 Karma: 268 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Moi, à sa place, je serai déjà mort ou me serai casser une jambe, ou fracturer la tête, ou briser les bijoux, bref je préfère marcher chez moi Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1388 Karma: 1337 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 @Jinroh Une femme n'a plus le droit de s'occuper de son linge en 2020 ? Vous nous faites chier les bien-penseurs sérieux... Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 337 Karma: 541 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Et pendant qu'il s'amuse dans sa belle maison payée grâce à son talent très utile au fonctionnement de notre société, les gens qui sauvent des vies galèrent pour avoir quelques dizaines d'euros d'augmentation.

Désolé de jouer le rabat joie car la vidéo est sympathique, mais à moins que le bénéfice de celle-ci soit reversé à la lutte contre le covid19, à mon sens il est déplacé d'utiliser cet évènement pour faire sa promo. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3273 Karma: 976 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 C'est bien filmé bravo. J'ai vraiment rit avec le tournage et les ratés à la fin.





Et pour les rabats-joie: on ne va pas se lamenter et pleurer toute la journée parce qu'il y a une épidémie.

Oui, il gagne de l'argent avec son talent. Dès que rouspéter sera un talent, certains Koreusiens seront millionnaires. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 151 Karma: 304 Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... Re: Le rider Fabio Wibmer fait du télétravail pendant le ... 0 Y a beaucoup de vélo sur le net ma parole.

Y a beaucoup de vélo sur le net ma parole.

Alors que, dans le fond, les vélos c'est un peu comme le SARS-COV-2. On espère que ça dégage bientôt de nos rues et en attendant on fait ce qu'on peut pour pas s'en prendre un dans la tronche o: