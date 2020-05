Vidéo : Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur une plage (Hérault) Posté par toutenkway

Un gendarme est piégé par une poupée gonflable étendue sur une plage de Carnon, près de Montpellier.







Vidéo (1mn42s) : Gendarme piégé par une poupée gonflable





Auteur Conversation Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1388 Karma: 1337 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 0 Qu'est ce qu'on se bidonne goeland57 Je m'installe Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 228 Karma: 268 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 0 Faut quand même être gonflé pour ce genre de blague... vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 863 Karma: 782 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 0 ah, les petits plaisantins! orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 151 Karma: 304 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 1 Elle se force à rire à sa propre blague on dirait non ? jerku Je viens d'arriver Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 96 Karma: 143 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 0 Excellent. LE prank du siecle Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 527 Karma: 914 En ligne ! Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 0 Ben moi ça m'a fait rire ! On a bien le droit de se foutre un peu de leur gueule de temps en temps aussi quand même. Surtout que là c'est très bon enfant Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 318 Karma: 465 En ligne ! Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 0 roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1014 Karma: 2723 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 1 "Très bonne blague monsieur, mais j'imagine que la poupée n'est pas venue seule ici...

Voici votre amende pour non respect du confinement" x) spider4142 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2011 Envois: 309 Karma: 143 Re: Un gendarme est piégé par une poupée gonflable sur un... 1 orzro Elle est obligée, ça lui a coûté un parasol et une poupée quand même!

Dommage, elle aurait dû mettre la musique de Benny Hill pour rendre la scène plus cocasse

Haut