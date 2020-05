Vidéo : Un homme au téléphone cherche à parler à un certain Summon Toofak Posté par Koreus

Une blague vieille comme le monde mais toujours sympa à regarder :)



Vidéo (53s) : Pouvez-vous me passer Monsieur Toofak ?





zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1169 Karma: 505 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 0 Blague de déconfinement Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 80 Karma: 328 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 4 Vous navigateur est trop vieux

Les rires de ses collègues...



Les rires de ses collègues... Les rires de ses collègues... Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1391 Karma: 1342 En ligne ! Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 0 Il s'est bien fait baiser, donc quelque part on peut dire qu'il l'a trouvé Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2382 Karma: 1100 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 0 Heureusement il y a des bonhommes QUI RIGOLENT qui s'affichent ! CAR SINON je ne savais pas que je devais RIRE ! Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 971 Karma: 1569 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 0 C'est pas la première fois qu'il se fait avoir, lui, non ? nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 569 Karma: 826 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 2 7 mois de retard Koreus mais toujours aussi drôle.

J'aime bien comme il reste digne et s'excuse professionnellement Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 340 Karma: 541 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 2 Et encore c'est rien, imaginez dans quelques décennies/siècles alors qu'on se lancera dans la colonisation du système solaire, le potentiel de blagues à base d'Uranus ... Dire qu'on va rater ça ! nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 268 Karma: 73 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 0 @Dhiwal Oui il me semble l'avoir déjà vu se faire avoir avec le même genre de vanne. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3710 Karma: 2615 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 0 MDR Excelllent ! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 220 Karma: 275 Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... Re: Un homme au téléphone cherche à parler à un certain S... 1 @Maurice95 les scientifiques ont tout prévu



