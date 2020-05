Vidéo : Un automobiliste s'en prend à un motard après avoir percuté un cycliste (Crimée) Posté par Koreus

Un automobiliste s'en prend à un motard après avoir percuté un cycliste à Sébastopol, en Crimée.



Vidéo (23s) : C'est la faute du motard





Sur le même sujet :

Vidéo : Péage gratuit pour un motard (Russie) Vidéo : Une voiture décolle à un rond-point Vidéo : Un train peut en cacher un autre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 8 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 7 Ce n'est pas un cycliste, c'est un piéton. Mais c'est la faute du motard quand même. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1382 Karma: 5843 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 6 - "Hey, vous le cycliste, qu'est ce qui vous prend de- Oh, un motard, encore mieux."





EDIT :

@PseudoPris



> Il roule

> Il voit un deux-roues qui le gène

> Il s'énerve contre un deux-roues



Oui, y'a encore quelques réglages à faire dans l'algorithme.

14 commentaires Auteur Conversation Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 8 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 7 Ce n'est pas un cycliste, c'est un piéton. Mais c'est la faute du motard quand même. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1356 Karma: 2292 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 4 Ce qu'on ne voit pas c'est quand le cycliste prend le volant et s'enfuit avec le SUV... Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30269 Karma: 8729 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 3 Avez vous vu l'ours faire du moonwalk ?

Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 20 Karma: 74 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 0 Ah ces SUV ! On voit bien devant, mais on voit pas ce qui se passe derrière. PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 435 Karma: 317 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 1 Attendez, j'ai peur de comprendre : un type percute un vélo et en sortant il attrape la moto car il croit que c'est elle qui a percuté le vélo et qui fait un délit de fuite ?

Non, dites-moi que je me plante ? Ça ne peut pas aller aussi loin ? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1382 Karma: 5843 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 6 - "Hey, vous le cycliste, qu'est ce qui vous prend de- Oh, un motard, encore mieux."





EDIT :

@PseudoPris



> Il roule

> Il voit un deux-roues qui le gène

> Il s'énerve contre un deux-roues



Oui, y'a encore quelques réglages à faire dans l'algorithme. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1338 Karma: 1129 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 1 LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1500 Karma: 972 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 2 Surtout que c'est pas un cycliste mais un piéton xD (EDIT: déjà dit dans le premier commentaire d'ailleurs, my bad)

Un piéton, qui traverse un passage piéton, en tenant un vélo à la main, il n'est pas dessus du tout il marche. L'autre est pleinement en tort et il pense qu'un motard fait un délit de fuite ? Mais WHAT THE ACTUAL FUCK xD bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 876 Karma: 293 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 1 Champion du monde ! \o/ Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1291 Karma: 863 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 0 Le motard qui doit pas comprendre ce qui lui arrive hahaha LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 126 Karma: 129 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 0 Malin ! Il voulait s'enfuir en moto ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 695 Karma: 792 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 1 Cet automobiliste est aveugle et sourd, il ne sait même pas ce qu’il percute.

Un chien-guide devrait conduire à sa place. Thyrianos Je suis accro Inscrit le: 9/2/2012 Envois: 594 Karma: 145 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 1 Le chauffeur de la voiture est à coup sûr un Koreusien ! Toujours la faute de ces motards ! a067895dd Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2020 Envois: 17 Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... Re: Un automobiliste s'en prend à un motard après av... 0 Et l’imbécile qui traverse sans regarder à gauche, c'est beau. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.