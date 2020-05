Vidéo : Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la compétition et la rentabilité Posté par OctoNorth

Un discours simple empreint de noblesse de Monsieur Albert Jacquard interviewé par Sylvain Augier pour l'émission Faut pas rêver en 1994. Évidemment, ceci est du bon sens et pour beaucoup c'est une évidence, mais ça fait du bien. C'est une vidéo toute fraîche, sortie du placard par la chaîne Youtube de l'INA.





Vidéo (3mn25s) : Albert Jacquard « La rentabilité n'est pas le moteur du monde »





Sur le même sujet :

Vidéo : Je m'en fous (2007) Vidéo : Comment sera la vie en l'an 2000 (Archive INA) Vidéo : Concepteur de jeux vidéo à 14 ans en 1984 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1663 Karma: 2682 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 6



Forcément, on va en perdre plusieurs. Les commentaires précédents confirme ce que je craignais, une vidéo qui incite à la réflexion sur Koreus...Forcément, on va en perdre plusieurs.

11 commentaires Auteur Conversation zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1100 Karma: 1182 En ligne ! Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 1 Cette barbe bordel tipihack Je m'installe Inscrit le: 9/3/2015 Envois: 158 Karma: 255 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0 L'Abbé Pierre était plus compétitif que lui ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2043 Karma: 418 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0

Citation :

Canicule, quand la télé conseillait de boire 1,5 litre de bière

J'ai vu que ça :Citation : kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1663 Karma: 2682 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 6



Forcément, on va en perdre plusieurs. Les commentaires précédents confirme ce que je craignais, une vidéo qui incite à la réflexion sur Koreus...Forcément, on va en perdre plusieurs. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 529 Karma: 933 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0

parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose,

en réalité on ne sait jamais ce qu'il se passe

on sait seulement ce que l'on veut qu'il se passe,

et c'est comme ça que les choses arrivent.



En '17 Lénine et ses camarades ne disaient pas:

Nous allons faire la révolution

parce que nous voulons la révolution.

Ils disaient:

Toutes les conditions de la révolutions sont réunies,

la révolution est inéluctable!

Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu,

s'il ne l'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite

s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable

uniquement parce qu'ils le voulaient.



A chaque fois que quelque chose a bougé dans ce monde

ça a toujours été pour le pire!

Voilà pourquoi personne ne bouge,

personne n'ose provoquer l'avenir!

Faudrait être fou pour provoquer l'avenir

Faudrait être fou pour risquer de provoquer

un nouveau '19, un nouveau '14, ou un nouveau '37.



Alors, il ne se passera jamais plus rien?

Si parce qu'il y aura toujours

des fous et des cons pour les suivre

et des sages pour ne rien faire..."



Film : La naissance de l’amour "Personne ne sait ce qui se passe aujourd'huiparce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose,en réalité on ne sait jamais ce qu'il se passeon sait seulement ce que l'on veut qu'il se passe,et c'est comme ça que les choses arrivent.En '17 Lénine et ses camarades ne disaient pas:Nous allons faire la révolutionparce que nous voulons la révolution.Ils disaient:Toutes les conditions de la révolutions sont réunies,la révolution est inéluctable!Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu,s'il ne l'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faites'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctableuniquement parce qu'ils le voulaient.A chaque fois que quelque chose a bougé dans ce mondeça a toujours été pour le pire!Voilà pourquoi personne ne bouge,personne n'ose provoquer l'avenir!Faudrait être fou pour provoquer l'avenirFaudrait être fou pour risquer de provoquerun nouveau '19, un nouveau '14, ou un nouveau '37.Alors, il ne se passera jamais plus rien?Si parce qu'il y aura toujoursdes fous et des cons pour les suivreet des sages pour ne rien faire..."Film : La naissance de l’amour nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1117 Karma: 1703 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0 C'est dommage, il y a un beau message à la base... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3413 Karma: 14081 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0



C'te barbe... P0STER Je suis accro Inscrit le: 7/11/2012 Envois: 673 Karma: 915 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0 En attendant on est compétitifs et il est mort roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1015 Karma: 2744 Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 1 @Chewbacca91 Je suis pas du tout d'accord avec ce raisonnement ^^'

Nos élite ne souhaitent que ça justement : que le peuple garde gentillement son statut quo de consommateur passif pendant qu'ils s'enrichissent toujours plus sur son dos et sur la planète, tout en verrouillant petit à petit le moindre réel pouvoir de contestation.

Si la banque est au pouvoir en France c'est justement parce que nous n'avons fait que regarder pendant que d'autres agissaient:p asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 628 Karma: 204 En ligne ! Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... Re: Une réflexion du biologiste Albert Jacquard sur la co... 0 « Ah si tous ceux qui nous dirigent étaient comme vous », dit le mec qui a vécu à 200 à l'heure sous l'égide de la compétition perpétuelle et de la coke. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.