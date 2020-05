Vidéo : Un chat en apesanteur au cours d'une mission spatiale Posté par Skwatek

La chatte Fleur est en apesanteur au cours d'une mission spatiale.





Vidéo (24s) : Chat en mission spatiale





Auteur Conversation Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 6373 Karma: 4517 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 2

Merci @TiTaNidE pour ton post Avec la musique d'Interstellar c'est ... magique







Merci @TiTaNidE pour ton post Avec la musique d'Interstellar c'est ... magique Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7907 Karma: 19628 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 1

This is Major Tom to Ground Control Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7950 Karma: 5272 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0 Belle mission spachale. Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 21 Karma: 75 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 1 "Avec une caméra fixée au tambour d'une machine à laver".

Merci pour la précision. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 971 Karma: 1254 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 1 Moi, pareil : j'utilise la lessive "le chat machine". PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10720 Karma: 9763 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0 Le tout étant de savoir si en apesanteur, elle retombe sur ses pattes aussi. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1357 Karma: 2294 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 1

le chat machine - Les Nuls

@MYRRZINN Faut connaître le chat machine - Les NulsFaut connaître l’originale de l’époque et le running gag avec Farrugia/Calgon mais ça n’a pas pris une ride Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4898 Karma: 4630 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0

Et ça vous amuse ? Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1770 Karma: 1755 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0 Skwatek

Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1770 Karma: 1755 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0 Skwatek

Ouf j'eu craint un instant le coup du chat empaillé avec un bâton dans le derche, tournant façon rôtissoire. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 530 Karma: 933 En ligne ! Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0 Tchairo Ok, on est passé de mouais, à TRES drôle ! Merci tchairo ! Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 6373 Karma: 4517 Re: Un chat en apesanteur au cours d'une mission spa... 0 Chewbacca91 Si ça peut aider