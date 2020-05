Vidéo : La progression d'un incendie de pollen sur de l'herbe (Espagne) Posté par Rhododendron

Le "duvet" de pollen de peupliers du parc Cidacos de Calahorra (Espagne) prend feu pour laisser apparaître l'herbe verte en dessous. Surnaturel !







Vidéo (55s) : Incendie de pollen sur de l'herbe





apsylon Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2016 Envois: 47 Karma: 153 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 Sponsorisé par la Ventoline Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1801 Karma: 2877 En ligne ! Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 Je l'ai toujours su, le feu ça reverdit l'herbe ! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7908 Karma: 19631 En ligne ! Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 531 Karma: 934 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 Ne pas reproduire chez soi* cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 335 Karma: 88 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 2 bon ok ...on ne dit même plus rien sur les vidéos verticales...mais où va t-on? dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 639 Karma: 1521 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 C'est super beau !!! Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 398 Karma: 714 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 Satisfaisant. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4899 Karma: 4636 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 2 Et depuis, on ne voit plus un seul koala ni kangourou en Espagne. Honteux ! Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11470 Karma: 9244 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 ça sera la plus belle chose que je verrai aujourd'hui. Je peux éteindre mon ordi...Ah demain ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 972 Karma: 1259 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 Ben, comme ça les pompiers auront du bouleau... konungrinn Je m'installe Inscrit le: 21/12/2015 Envois: 270 Karma: 576 Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... Re: La progression d'un incendie de pollen sur de l&... 0 cyberscooty



