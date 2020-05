Vidéo : La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près de Montpellier Posté par Koreus

La croix au sommet du Pic Saint-Loup a été récemment vandalisée, vraisemblablement au nom de la laïcité.



Vidéo (4mn45s) : La Croix du Pic Saint-Loup vandalisée





Sur le même sujet :

Vidéo : Faire une croix sur ton batteur pendant un concert Vidéo : Des jeunes vandalisent un rocher Vidéo : Actes de vandalisme sur des radars automatiques Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 642 Karma: 205 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 6 Ben du coup non, ça n'a pas été fait au nom de la laïcité puisque la laïcité c'est pouvoir exercer ou ne pas exercer sa religion en totale liberté.

12 commentaires Auteur Conversation Touit Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 9 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 Pas religieux non plus, mais ça fait mal au coeur. Sans parler des tags... Quelle idiotie. raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 642 Karma: 205 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 6 Ben du coup non, ça n'a pas été fait au nom de la laïcité puisque la laïcité c'est pouvoir exercer ou ne pas exercer sa religion en totale liberté. Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1396 Karma: 1345 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 C'est quand même dingue, elle était pourtant si belle et se mariait si bien avec le paysage. Comment peut t-on vandaliser cette beauté que nous a ainsi offert la nature ? Je ne comprendrai jamais Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1804 Karma: 2877 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 On retrouvera ces sorcières avec leurs fautes d'orthographe… et on les brûlera grondera avec un rappel de la loi Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 857 Karma: 925 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 2 L'intolérance coutumière d'une poignée de bas du front. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1017 Karma: 2744 En ligne ! Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 Un balai de sorcière ?

Mais c'est pas n'importe quel balai, Harry:p 130-BPM Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2010 Envois: 35 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 Une mochetée en moins qui dénaturait le paysage.

Les mecs ont du se faire vachement chier à la visseuse.. Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 41 En ligne ! Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 Je te les foutrais sur le bûcher.



La laïcité, c'est une belle connerie. Quand tu es dans un pays, tu en respecte sa ou ses religion et ses symboles et tu fais pas chier ! Anthooo J'aime glander ici Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 6477 Karma: 3201 En ligne ! Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 Donc en fait les gens qui ont fait ça sont assez couillu pour dégrader un ouvrage historique par contre ils ont attendu la fin du confinement pour pouvoir sortir à plus d'un kilomètre de chez eux sans risque, c'est ça ? houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 543 Karma: 396 Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 Oué quand je vois la gueule de la croix je me dis qu'on a pas perdu grand chose . Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 254 Karma: 315 En ligne ! Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0



Bon ceci dit c'est probablement aussi le reflex plaisir de revoir des personnes après deux mois confinés ^^ Ce qu'il y'a de compliqué avec les Montpelliérains c'est qu'ils te parlent de trucs triste avec le sourireBon ceci dit c'est probablement aussi le reflex plaisir de revoir des personnes après deux mois confinés ^^ gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 166 Karma: 201 En ligne ! Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... Re: La croix au sommet du Pic Saint-Loup vandalisée près ... 0 On doit bien sûr condamner ce vandalisme. Mais c'était quand même bien moche comme monument, non? Voilà une occasion d'ériger mieux que cette ferraille, sûrement. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.