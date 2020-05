Vidéo : Une chute bien rattrapée entre deux pontons Posté par Bowane

Une chute bien rattrapée entre deux pontons par le freerunner Simon B-Runner.



Vidéo () : Fail Win entre deux pontons





Auteur Conversation Mathieub25 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2018 Envois: 23 Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 1 Il est pas passé loin d'avoir un râtelier tout neuf lui! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1208 Karma: 2494 Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 1 Le plus impressionnant c'est sa manière de revenir sur le premier ponton à la fin je trouve xD



Nan mais franchement, faites la planche par terre, et essayez de sauter de la pointe des pieds et d'arriver devant vos mains avec le pied.... xD Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1005 Karma: 568 Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 0 Wow un chat qui aime pas l'eau !! Fleur-du-Desert Je suis accro Inscrit le: 2/11/2013 Envois: 1956 Karma: 450 Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 0 Quel est le titre de la musique ? aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6194 Karma: 632 Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 0 Échec critique, relancez un dé, 100 ! Ah non ça va vous vous rattrapez et faîtes passer ça pour du skill ! Tchil Je viens d'arriver Inscrit le: 7/4/2017 Envois: 26 Karma: 83 En ligne ! Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 0 orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 152 Karma: 313 En ligne ! Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons Re: Une chute bien rattrapée entre deux pontons 0 Passé à 2 doigts du backflop.