Vidéo : Une camionnette s'envole brusquement à un feu rouge (Chine) Posté par Chocolatine

Une camionnette s'envole brusquement à un feu rouge à Yinchuan, en Chine.



Vidéo (44s) : Une camionnette s'envole à un feu rouge





Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 81 Karma: 352 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 7 Pour tous ceux qui se demandent ce qu'il s'est passé :

J'en ai pas la moindre idée. osiris79 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 97 Karma: 143 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 5









Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 20 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 4 Cyclonavirus. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 140 Karma: 350 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 , les arbres bougent à peine à côté. Sale karma l'ami... Le tourbillon qui se forme instant' pile sur sa tronche, les arbres bougent à peine à côté. Sale karma l'ami... lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 761 Karma: 455 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 On dirait qu'il y a un effet de gaz juste avant qu'elle s'envole ... un réservoir de GPL qui claque avec une camionnette vide donc légère ? Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3865 Karma: 4101 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Seuls les Moldus ignorent ce qu'il s'est passé! Remi59 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2012 Envois: 32 Karma: 55 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Blague en rapport avec le coronavirus dans 3...2...1... Remi59 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2012 Envois: 32 Karma: 55 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0

@Gribouillage

Cyclonavirus.

Quelle originalité

Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 280 Karma: 187 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 2 La dernière fois que j'ai vu quelque chose comme ça, c'était à cause d'un câble sur la route qui était entraîné par un véhicule allant en sens inverse. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3433 Karma: 5028 En ligne ! Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Mais on nous prends pour des cons...c est la Matrice...ahah on est des putains de programmes a la con, destinés a produire de courant pour les machines!!! Maitre_Cube Je m'installe Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 193 Karma: 324 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 @Gring J'ai pensé pareil, j'au cru que c'était la même vidéo d'ailleurs. chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 86 Karma: 306 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Va expliquer ça à ton assureur sur le constat !! Heureusement qu'il y a une vidéo à l'appui... kingcr0cofudji Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2012 Envois: 45 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Va expliquer ça à ton assureur ! XD momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 138 Karma: 346 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Elles sont en carton leur camionette ? timer952 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/9/2018 Envois: 7 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Ils transportaient de l'hélium ? ^^ marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 307 Karma: 515 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 AAAAaaaaatchoummmmm. Je ne vois pas d'autres explications. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1391 Karma: 5913 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Il transportait des tracts concernant les promesses électorales de Trump.

Autrement dit, du vent.







EndymionRaul Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 66 Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0 Rien d'anormal, c'est le système de stationnement automatique chinois. Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 372 Karma: 398 En ligne ! Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... Re: Une camionnette s'envole brusquement à un feu ro... 0

J'avais vu une vidéo similaire où des câbles traînaient sur la route en Chine. Un véhicule a tiré le câble, soulevant un véhicule en face qui était aussi pris dans le câble. Le câble était trop fin pour être visible sur la vidéo. Je croyais que c'était la même vidéo, mais celle-ci est trop récente.