Vidéo : Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d'une lionne (Kenya) Posté par Skwatek

Une maman zèbre sauve son zébreau de l'attaque d'une lionne dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya.





Vidéo (36s) : Une zébrelle sauve son petit de l'attaque d'une lionne





Sur le même sujet :

Vidéo : Un zèbre essaie de tuer un zébreau Vidéo : La différence entre un lion et une lionne Vidéo : Un lion attaqué par des hyènes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 138 Karma: 345 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0 Zèbre qui mourra plus loin dans la savane d'hémoragie... chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 86 Karma: 306 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 1 Le double coup de sabot évité de justesse a fait fuir la lionne faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 121 Karma: 274 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0 Ta mère la Zébrelle !!! Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 616 Karma: 529 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0 Mmmh zébrelle, j'ai appris un mot ojd ! Chacun sa victoire... Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2933 Karma: 1047 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0 le coup dans les dents !!! kingcr0cofudji Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2012 Envois: 45 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0

@Phanou6942

le coup dans les dents !!!



On en voit pas une voler d'ailleurs ? ^^ Citation :On en voit pas une voler d'ailleurs ? ^^ Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 522 Karma: 687 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0

@momo57

Zèbre qui mourra plus loin dans la savane d'hémoragie...



Merci pour l'info monsieur le vétérinaire.

:p Citation :Merci pour l'info monsieur le vétérinaire.:p 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 186 Karma: 452 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0 @kingcr0cofudji J'ai l'impression que c'est un brin végétal, plutôt qu'une dent ^^ filleapoil Je m'installe Inscrit le: 2/11/2005 Envois: 379 Karma: 72 Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 1 EndymionRaul Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 65 En ligne ! Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... Re: Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d&a... 0



Quelques jours plus tard... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.