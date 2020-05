Vidéo : Une fille fait tomber une pastèque entourée d'élastiques Posté par Tchairo

Une fille fait tomber une pastèque entourée d'élastiques pour voir si le fruit explose en deux.



Vidéo (33s) : Faire tomber une pastèque entourée d'élastiques (Fail)





LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2988 Karma: 7273 En ligne ! Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... 2 "il dit 5, 4, 3, 0, et après paf pastèque!"

Serge Karamasof, in "La cité de la Peur" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2660 Karma: 8459 Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... 0 Du coup on sait plus trop si c'est de la pasthèque ou du sang les traces au sol. Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2619 Karma: 2068 En ligne ! Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... 0 Sa t'apprendra a porter des crocs.

je déconne c'est pas si mal ces pantoufles





chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 87 Karma: 305 Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... 0 Bien fait, on ne joue pas avec la nourriture !!!;) Lexode Je suis accro Inscrit le: 9/12/2014 Envois: 707 Karma: 502 En ligne ! Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... Re: Une fille fait tomber une pastèque entourée d'él... 0 Maintenant, on sait que quand on lance une pastèque à élastique, l'explosion arrive 4s après l'impact.

Merci pour l'info

Haut