Vidéo : Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons Posté par Koreus

Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons à Pecan Island, en Louisiane.





Vidéo (23s) : Un lynx roux fait un joli saut





orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 153 Karma: 314 Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons 0 Il manque un mec confiant et qui le nargue de l'autre coté : "D'ici à ce qu'il arrive à la nage, j'ai le temps de me barr.. HOLY SHIT WTF !!?!!!" Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3415 Karma: 14083 Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons 0 À Fort Boyard il nique tout le monde, lui. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2989 Karma: 7287 Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons 1 Il a pas tenté de backflip c'est pour ça dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1396 Karma: 5916 En ligne ! Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons Re: Un lynx roux fait un joli saut entre deux pontons 0 Le truc le plus dingue, c'est de se dire qu'il ne s'est pas spécialement "entrainé" pour ça. C'est du pur instinct. On doit être encore très loin du maximum dont il serait théoriquement est capable.



Si les humains étaient des lynx, imaginez les vidéos de parkour que les athlètes pondraient.