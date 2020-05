Vidéo : Jeu : essayer de reproduire le dessin qu'on dessine sur ton dos Posté par Bowane

Un petit jeu qui se joue à deux, essayer de reproduire le dessin que votre partenaire dessine sur votre dos



Vidéo (48s) : Reproduire le dessin qu'on dessine sur ton dos





zeubb: C'est pas drôle s'il dessine pas une bite, j'y croyais au début avec les 2 ronds

LeFreund: Et comment on respecte la distanciation sociale avec ce jeu? Hein?

Chewie: Aaaaah, c'est une grenouille, ok, d'accord...

Etniqs: il a la sensibilité d'une crêpe lui