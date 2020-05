Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 106) Posté par Koreus

Un cycliste s'amuse à éviter les voitures au dernier moment en faisant une roue avant.



Vidéo (45s) : Un cycliste s'amuse à éviter les voitures au dernier moment





Sur le même sujet :

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 105) Vidéo : C'est la faute du motard Vidéo : Le cycliste (Prévention routière) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 277 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 11 Pourquoi partager une video aussi bete ? La pour le coup leur donner un publique c'est pas tres malin non ? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 623 Karma: 1933 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 8 Avouez que vous aussi vous avez attendu le crash

14 commentaires Auteur Conversation BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 277 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 11 Pourquoi partager une video aussi bete ? La pour le coup leur donner un publique c'est pas tres malin non ? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 623 Karma: 1933 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 8 Avouez que vous aussi vous avez attendu le crash Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1232 Karma: 1013 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 4 Où ça un cycliste ?

Je n'ai vu qu'un abruti sur un vélo. 35445345 Je m'installe Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 360 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 1 @camaronalex Ouais, et j'ai été déçu. Novastar Je m'installe Inscrit le: 17/4/2016 Envois: 138 Karma: 95 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0 heureusement pour eux qu'aucun mec dans sa voiture a mis un coup de volant du mauvais coté... Back_ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2009 Envois: 26 Karma: 74 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 2 Pas d'instant Karma pour ce déchet sur son vélo ! Dommage.



(D'habitude je ne souhaite pas de mal aux gens !) _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2377 Karma: 2643 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0 Ils ne connaissent pas la technique de la portière ? Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1773 Karma: 2774 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 1 Un cycliste idiot s'amuse à éviter les voitures au dernier moment en faisant une roue avant arrière. louisG Je viens d'arriver Inscrit le: 16/2/2016 Envois: 90 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0 quand t'es con, t'es con ! pourquoi montrer ça su koreus ? ça va donner des idées à d autres crétins.... Syden Je viens d'arriver Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 88 Karma: 107 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0 @_Servietsky_ Carmaggeddon PointP Je viens d'arriver Inscrit le: 17/6/2016 Envois: 55 Karma: 150 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0





WOOOWWWWW! WOOOWWWWW! orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 154 Karma: 318 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 1 Tu devrais être autorisé à leur rouler dessus sans être inquiété dans ce genre de cas.

Après tout ils font bien démonstration que vivre ça ne les intéresse pas vraiment. Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 57 Karma: 50 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0

@orzro

Tu devrais être autorisé à leur rouler dessus sans être inquiété dans ce genre de cas.

Après tout ils font bien démonstration que vivre ça ne les intéresse pas vraiment.



Complètement ! J'imagine même pas les emmerdes de l'automobiliste qui aurait tué ces cons...

J'attendais le Darwin award, il n'est pas venu Citation :Complètement ! J'imagine même pas les emmerdes de l'automobiliste qui aurait tué ces cons...J'attendais le Darwin award, il n'est pas venu ChristOFF Je viens d'arriver Inscrit le: 21/9/2010 Envois: 58 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 106) 0 Pourquoi aucune voiture ne fait un écart ?

Pourquoi quasiment aucun klaxon ?

Le conducteur voit le cycliste faire le con avec la voiture devant lui, et lorsque le cycliste répète sa connerie avec lui, il ne fait pas un écart et ne klaxone pas, bizarre non ?

pour moi : Fake Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.