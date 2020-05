Vidéo : Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumatique Posté par Yazguen

Deux filles ont une mésaventure avec le moteur de leur bateau pneumatique.



Vidéo (12s) : Le moteur se décroche d'un bateau pneumatique





Auteur Conversation ChapoChapi Je viens d'arriver Inscrit le: 13/11/2016 Envois: 33 Karma: 53 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 Alors, je ne vais pas me moquer, c'est arrivé à bien d'autres...... Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 425 Karma: 1434 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 De voir ce petit moment de surprise sur leurs têtes quand elles réalisent qu'il n'y a plus rien à faire, ça n'a pas de prix orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 156 Karma: 320 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 Ca ferait un super trailer pour une nouvelle saison d'alerte à Malibu o: lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 763 Karma: 457 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 1 C'est pourquoi il faut toujours avoir une rame dans un canot. Milca Je viens d'arriver Inscrit le: 23/12/2013 Envois: 14 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien forcément ! aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 56 Karma: 404 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 3 Bon elle a réussi à sauver le plus important : le bracelet coupe-circuit. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3020 Karma: 1186 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 1 C'est un moteur hors-bord...hors... bateau ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 252 Karma: 88 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 Il faut une blonde pour ne pas bien attacher le moteur et une autre pour le lacher quand il se décroche. C'est noté Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3418 Karma: 14084 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 Les lunettes de soleil tiennent mieux en place que le moteur ! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1027 Karma: 576 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0



Bon courage ! tout corps plongé dans un liquide.... ca devrait pas être trop dur à recuperer alorsBon courage ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 437 Karma: 318 Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 1 "... Et on tira à la courte-paille pour savoir qui, qui, qui serait mangé, ohé, ohéééé..." [air connu] code800 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/3/2006 Envois: 44 En ligne ! Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... Re: Quand le moteur se décroche d'un bateau pneumati... 0 On veut connaitre la suite.