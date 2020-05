Vidéo : Une femme cherche les frites dans son assiette Posté par Skwatek

Attablée au restaurant, une femme remarque qu'il manque les frites dans son assiette.





Vidéo (24s) : Où sont mes frites ?





Sur le même sujet :

Vidéo : Se laver les mains pendant le coronavirus (Sketch) Vidéo : Photo Boobs (Les Inachevés) Vidéo : Joli décolleté Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6204 Karma: 637 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 0 Hé ouais, dure la vie des personne à gros boobs ! stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 73 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 2



https://www.youtube.com/watch?v=TK8Huaj4F7o Rien de nouveau ... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13993 Karma: 16873 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 0 Bientôt un remake de Maurice le poisson rouge * Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1030 Karma: 576 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 0 Voila pourquoi les hommes aiment les femmes aux gros seins, y a toujours une occasion de rire Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 549 Karma: 966 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 0 Quelles frites ? Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 885 Karma: 1134 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 0

South Africa Nando s commercial Where s my Chips



Je sais pas exactement de quand ça date, même vu un autre lien de cette pub posté il y a 11 ans. deepnofin Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 98 Karma: 83 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 1 That's funny because they're fat. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 561 Karma: 992 Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 1 Donc, maintenant, il y a des gens qui font des remakes moches de pub pas super drôles ?



J'vais essayer de faire un remake dans ma baignoire des 2 filles qui perdent leur hors bord : encore plus kitch, encore plus novateur ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3420 Karma: 14086 En ligne ! Re: Une femme cherche les frites dans son assiette Re: Une femme cherche les frites dans son assiette 0 Rob2017 Moi si j'aime les gemmes aux gros seins, c'est pour pouvoir leur piquer les frites sans qu'elles s'en rendent compte Moi si j'aime les gemmes aux gros seins, c'est pour pouvoir leur piquer les frites sans qu'elles s'en rendent compte Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.