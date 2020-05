Vidéo : Un camion se renverse avec son chargement de vaches (États-Unis) Posté par Bowane

Un camion se renverse avec son chargement de vaches à Neligh, dans le Nebraska.



Vidéo (11s) : Un camion se renverse avec son chargement de vaches





Sur le même sujet :

Vidéo : Un camion avec un chargement en feu Vidéo : Une vache est attrapée au lasso dans une piscine Vidéo : Un camion transportant des vaches se renverse Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 118 Karma: 57 En ligne ! Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 5 Âmes sensibles?

22 commentaires Auteur Conversation Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1220 Karma: 2529 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 c'est le moment ou jamais :



La Vache ! Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 118 Karma: 57 En ligne ! Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 5 Âmes sensibles? kerlazeur Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 28 Karma: 66 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 @Lebowsky89 Nan nan c'est pas le moment



@Kaishu Je me suis dit la même chose, c'est aberrant de ne pas avoir mis "Âme sensible" ... Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 82 Karma: 376 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 C'est un chouïa violent quand même... roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1021 Karma: 2747 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 C'est le secret du milk-shake:p

edit: désolé pour ces vaches, je n'avais pas lu la description. Bob5chars Je viens d'arriver Inscrit le: 18/10/2018 Envois: 36 Karma: 116 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 Du coup est-ce qu'on peut dire que le lait a tourné ? Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 396 Karma: 611 En ligne ! Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 2 Il est allé de mal en pis. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 173 Karma: 210 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 3 Pauvres bêtes... Je ne regarde pas cette vidéo, la mort de ces animaux ne devrait pas être une usine à click... WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 60 Karma: 135 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 3 Ces jeux de mots sur les bovidés me navrent au regard de cet impressionnant accident Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1807 Karma: 2887 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 @gattaca

J'ai regardé, c'est assez soft mais le fait de savoir que c'est mortel pour elles, me coupe l'envie de rire. corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 784 Karma: 2059 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 vachement violente cette vidéo ! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6837 Karma: 2891 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 Je ne vois qu'une explication : le camion roulait trop vite.

Satané motard ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13997 Karma: 16887 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 159 Karma: 327 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 C'est la vache qui RIP Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21164 Karma: 17144 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 Oh non, la vache qui ripe Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3421 Karma: 14090 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 Ah oui non, là ça me fait pas rire. Pauvres bêtes ! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1220 Karma: 2529 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0

@kerlazeur

@Lebowsky89 Nan nan c'est pas le moment



@Kaishu Je me suis dit la même chose, c'est aberrant de ne pas avoir mis "Âme sensible" ...



sois pas aigri, il fait beau Citation :sois pas aigri, il fait beau avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1697 Karma: 965 En ligne ! Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 1 Ce malade!!!

Il roulait au minimum deux fois trop vite au vu des conditions (routières,météorologique et nocturne).



ça me fait mal au cœur pour ces pauvres bêtes (oui j'adore les vaches) poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2081 Karma: 439 Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 2



Ceci explique cela : bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 334 Karma: 371 En ligne ! Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 Elles portaient pas leur ceinture pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6105 Karma: 1533 En ligne ! Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... Re: Un camion se renverse avec son chargement de vaches (... 0 "Âmes sensibles" ne me semble pas nécessaire, pas de tartare en vue... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.