Vidéo : Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Posté par Bowane

À Londres, un grutier s'amuse à troller un homme qui veut bronzer.



Vidéo (2mn4s) : Un grue trolle un homme qui bronze





lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 187 Karma: 329 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 1 "Un grue trolle un homme qui bronze".

Et ben, voila, l'IA a pris le dessus. Pour l'instant, ce n'est que de l'interdiction de bronzer, mais qu'est-ce que ça sera demain ? Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 620 Karma: 632 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 0 Hilarant ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 625 Karma: 1996 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 0 Sur 2mn05, les 10 premières secondes et les 10 dernières sont les plus intéressantes. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4926 Karma: 4658 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 0 Le grutier a été viré, vu son rendement.

Napaxahaphout. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 620 Karma: 632 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 0 On a pas une vidéo d'un grutier qui arrache les ailes d'une mouche s'il vous plait ?

Et vive le fun ! psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 272 Karma: 551 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 0 Quelle est l' hauteur de la blague?





euh....30 mètres ^^ MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 978 Karma: 1278 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 0 Moi j'aime que les grues d'Ecosse... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3422 Karma: 14092 Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer Re: Un grutier trolle un homme qui veut bronzer 1 Après on s'étonne que les chantiers aient du retard...