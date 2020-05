Vidéo : Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Posté par Koreus

Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants en remplissant leurs camions jouets de terre.





Vidéo (54s) : Une pelleteuse fait plaisir à des enfants





Auteur Conversation Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 403 Karma: 725 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 3



A Noel, offrez leur de la terre.



A Noel, offrez leur de la terre.

Voyez, pour avoir des enfants contents c'est très simple, ne vous cassez plus la têteA Noel, offrez leur de la terre. Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 744 Karma: 348 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 0 Wow faut reconnaître qu'il est balèze, il doit avoir des chiottes bien clean le type.. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3424 Karma: 14093 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 0 Sympa, et bien visé, en effet ! Qui sait, les enfants ont peut-être trouvé une future vocation Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4929 Karma: 4656 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 0

La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée :

Bonne nuit les petits - Dis-moi, petit marchand de sable - Épisode 55 Souvenirs, souvenirs...La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2128909 Bonne nuit les petits - Dis-moi, petit marchand de sable - Épisode 55 Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 53 Karma: 141 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 0 Scandaleux de mettre des enfants en danger comme ça!! Surtout pour faire perdre du temps aux automobilistes! On voit bien qu'ils sont payés à l'heure!! Tout ça pour faire le buzz



Attendez je suis pas sur Facebook? Oh wait !



Trop cool cette vidéo!! Ça a vraiment mis le sourire à tout le monde!! Travailleurs, enfants, parents et nous! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1700 Karma: 968 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 0 @Barbatos

Sympa de sa part en effet par contre bien visé mouais...on ne dirait pas mais c'est hyper précis ces engins,la performance n'est pas énorme. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 980 Karma: 1280 Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants Re: Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants 0 Il faut plus de terre pour les militantes...