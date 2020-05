Vidéo : Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoquer la police Posté par Koreus

Au Chili, un manifestant a voulu faire le malin devant le canon à eau de la police en montrant ses fesses.



Vidéo (44s) : Il nargue la police en montrant ses fesses (Chili)





Auteur Conversation Alatric Je viens d'arriver Inscrit le: 25/10/2012 Envois: 79 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 0 Lavage rectale ? Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1005 Karma: 1164 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 0



Citation : de nombreuses manifestations ont lieu pour protester contre la faim.



J'ai ris, puis lu la description :Citation : de nombreuses manifestations ont lieu pour protester contre la faim. Et du coup j'ai beaucoup moins ris. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2391 Karma: 2656 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 1 de nombreuses manifestations ont lieu pour protester contre la faim. La soif ça va apparemment, vu les litres de flotte gaspillées



LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3008 Karma: 7349 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 0

orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 164 Karma: 335 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 0 Il n'était pas agressif envers la police, il disait juste : "J'aimerai bien que quelque chose puisse sortir par là, à l'occasion" Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3870 Karma: 4110 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 0

Il a bien mangé ce chilien contre car né! tricksyer Je m'installe Inscrit le: 29/4/2017 Envois: 122 Karma: 179 Re: Un manifestant chilien montre ses fesses pour provoqu... 0 un gif svp?