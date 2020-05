Vidéo : La guérison d'une blessure au doigt filmée en timelapse Posté par Tchairo

Une personne a filmé en timelapse la guérison d'une blessure au doigt. 33 jours en 10 secondes.



Vidéo (11s) : 33 jours de cicatrisation en TimeLapse





Auteur Conversation voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 456 Karma: 274 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0 En utilisant la larvothérapie , la personne aurait gagné 8 jours et fait une vidéo bien croustillante aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 57 Karma: 405 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0 Où est le désinfectant ? Où sont les pansements ?



Attends deux secondes, je vais d'abord chercher mon téléphone pour prendre de jolies photos... EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 47 Karma: 58 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0

@aure-o

Où est le désinfectant ? Où sont les pansements ?

Attends deux secondes, je vais d'abord chercher mon téléphone pour prendre de jolies photos...

Pas besoin quand on laisse sa main 33 jours dans un support... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 981 Karma: 1289 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0 des coupures au dîner, ça peut faire saigner... Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 13 Karma: 65 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 1 Y'a un truc qui me dégoute un peu en voyant ça, mais j'ai aussi de la satisfaction.

Quelqu'un veut bien le faire avec une blessure un peu plus sérieuse ?

Juste pour voir ce que je ressens vraiment.

Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 553 Karma: 970 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0 Heureusement qu'on peut maintenant ralentir la vitesse d'une vidéo roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1022 Karma: 2748 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0 Ca a du être long 33 jours sans bouger:p La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 644 Karma: 2643 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 1 Franchement chapeau, j'aurai jamais eu la patience de laisser ma main à plat comme ça pendant 33 jours Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 621 Karma: 633 Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... Re: La guérison d'une blessure au doigt filmée en ti... 0

@MYRRZINN

des coupures au dîner, ça peut faire saigner...

