Vidéo : Samara Ginsberg joue au violoncelle la musique de K 2000

Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 170 Karma: 393

Re: Samara Ginsberg joue au violoncelle la musique de K 2... Re: Samara Ginsberg joue au violoncelle la musique de K 2... 0 Un vrai fan se serait démultipliée 2000 fois, pour former une mosaique d'enregistrement représentant le chevalier et sa monture !

Moi je l'aurai fait en tout cas o:

Pas vous ?



(en tout cas je l'aurais fait si je savais jouer d'un instrument, allumer une caméra, éditer une vidéo et uploader un fichier)