Vidéo : Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Lettonie) Posté par Tchairo

Un oiseau aide un hérisson à traverser une route à Ogre, en Lettonie.



Vidéo (28s) : Un oiseau fait traverser un hérisson





Vidéo : Un rapace vole de la nourriture Vidéo : Un hérisson escorté par des oies Vidéo : Une voiture de police protège un hérisson Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1809 Karma: 2890 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 ok…







(moi aussi j'essaie d'avoir le plus de karma en le moins de mots) Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 916 Karma: 310 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 ecrasez moi ces trucs svp ! Valukar Je viens d'arriver Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 9 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 2 "Un oiseau essaye de manger un hérisson qui traverse une route" Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 43 Karma: 66 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 @Padma Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, j'dirais que c'est d'abord des rencontres euh des gens qui m'ont tendu la main peut être a un moment ou je ne pouvais pas ou j'étais seul chez moi et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destiné parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste parfois on ne trouve pas euh, l'interlocuteur en face je dirais euh, le miroir qui vous aide a avancer. Alors ce n'est pas mon cas euh, que je disais la puisque moi au contraire j'ai pu et je dit merci a la vie, je lui dit merci, je chante la vie, je danse la vie euh, je ne suis qu'amour et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais tu pour avoir cette humanité ? Et ben je leurs réponds très simplement, je leur dit c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a pousser aujourd'hui a entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait euh peut être simplement a me mettre au service euh de la communauté atteint le don le don de de de soi. Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 426 Karma: 1434 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 Oui oui elle l'aide à traverser, trop sympa Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 556 Karma: 984 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 - Traverse la route, c'est pour mieux te manger mon enfant, dit la corneille. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 731 Karma: 933 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 Avance, esclave ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5645 Karma: 2268 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 1 La Corneil est toujours aussi incroyable , qu'elle intelligence cet oiseau , fascinant. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21168 Karma: 17148 Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... Re: Un oiseau aide un hérisson à traverser une route (Let... 0 Il est juste en train de vouloir lui chopper la tête pour le tuer... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.