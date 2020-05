Vidéo : Une femme fait du parachute d'une manière peu conventionnelle Posté par Skwatek

Une femme attachée à un parachute est emportée par le vent en glissant sur le sol.



Vidéo (49s) : Une femme fait du parachute (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Attention, traversée de parachutiste ! Vidéo : Couché sur des panneaux à l'arrière d'une camionnette Vidéo : Un homme aide sa soeur qui a glissé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3472 Karma: 5165 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 2 "Le conseil a voté...tu nous as trop fait chie!!!"

"Nan lachez moi bande de batard..."

"Vas y papa largue maman....a nous les vacances!!! Liberteeeee!"



"Je r viendraiiiiii..!" LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3022 Karma: 7395 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 0 C'est ça du parachute ascensionnel?! Au niveau sensations c'est exceptionnel en tout cas aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 58 Karma: 404 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 5 Comme elle a perdu tous ses points à cause de la collision en vol de l'autre jour, elle doit se contenter d'en faire au sol... voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 457 Karma: 276 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 0 On n' a ni le contexte ni l' explication du but de la manoeuvre de l' exercice ....tout le monde sait qu' en présence de vent , il faut contourner son parachute pour avoir le vent face à soi . Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 6463 Karma: 5160 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 0 @Jinroh

Toi qui dis parfois que tes gosses sont envahissants. C'est une méthode à essayer pour être tranquille un p'tit moment.^^ Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2506 Karma: 7614 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 0

@Avaruus

@Jinroh

Toi qui dis parfois que tes gosses sont envahissants. C'est une méthode à essayer pour être tranquille un p'tit moment.^^



Ou sinon t'as la méthode Dupont de Ligonnès.



Pardon ^^ =>[ ] Citation :Ou sinon t'as la méthode MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 990 Karma: 1297 En ligne ! Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 0 Elle a trop frotté le gazon. Pourtant elle était à deux doigts de s'envoyer en l'air. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3472 Karma: 5165 Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... Re: Une femme fait du parachute d'une manière peu co... 1 @Avaruus ah mais faut savoir de quoi on parle aussi...les gosses c eet des veritables connards...ils sont pires que les sauterelles africaines qui bouffent les champs et ne laissent que desolation...ils passent de chambres en chambres a foutre le bordel...du temps de l ecoles on avait du répit...mais là...ah nan j en peux plus...ils s endorment a 23 h et se levent a 7h00...TOUT les jours...même le week end...ma vie c est devenu un cauchemar...

Edit...et j exagere meme pas en plus... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.