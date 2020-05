Vidéo : Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un commissariat de police (Rhône) Posté par Koreus

Dimanche dernier, deux jeunes à scooter sans casque et alcoolisé ont chuté au pied d'un commissariat. La police n'a pas mis longtemps à intervenir.



Vidéo (27s) : Ivre, ils chutent à scooter devant un commissariat

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Atchoom59 Je m'installe Inscrit le: 9/11/2007 Envois: 262 Karma: 664 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 8 Le coup de poing d'entrée de jeu ne m'a pas l'air si nécessaire que ça... Knutknut Je suis accro Inscrit le: 5/6/2010 Envois: 582 Karma: 56 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 7 Vu l'interpellation musclée, ça ressemble plus à la fin d'une course-poursuite. Les policiers sont arrivés rapidement et nombreux.



Edit: j'aimerais aussi militer contre l'utilisation abusive de la musique de Benny Hill pour tout et n'importe quoi... au même titre que les vidéos verticales ou la présidence de Trump

17 commentaires Auteur Conversation Atchoom59 Je m'installe Inscrit le: 9/11/2007 Envois: 262 Karma: 664 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 8 Le coup de poing d'entrée de jeu ne m'a pas l'air si nécessaire que ça... mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 274 Karma: 94 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 0 ça vaux pas haut en velin Knutknut Je suis accro Inscrit le: 5/6/2010 Envois: 582 Karma: 56 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 7 Vu l'interpellation musclée, ça ressemble plus à la fin d'une course-poursuite. Les policiers sont arrivés rapidement et nombreux.



Edit: j'aimerais aussi militer contre l'utilisation abusive de la musique de Benny Hill pour tout et n'importe quoi... au même titre que les vidéos verticales ou la présidence de Trump GrossePatate Je suis accro Inscrit le: 14/2/2017 Envois: 861 Karma: 752 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 6 Y'a rien qui va dans cette vidéo...



Le mec qui filme un écran en biais à la verticale.

Les mecs en scooter.

L'intervention.

Mon commentaire. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1679 Karma: 2698 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 2 "Putain la patate ! "



T'as beau mettre du Benny hill, ça n’enlève rien au geste !



Surtout quand tu lis que les gars étaient bourrés sur un scoot.



Là on a l'impression qu'ils vont arrêter les frères Kouachi !



Bon, après, comme dis au-dessus, on n'a pas tous le contexte, mais le peux qu'on en a, ne justifie pas une telle mandale. Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 265 Karma: 192 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 0 @Atchoom59 tradition...



En vrai c'est pas super clair on a l'impression que les deux se donnent chacun un coup de poing en même temps. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 855 Karma: 452 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 1 @Knutknut

Surtout vu la vitesse à laquelle les flics arrivent... Ils sont dans l'urgence, précipité. Comme s’ils les poursuivaient depuis quelque temps.



Clairement, si c'était un accident sans contexte spécifique avant, je ne vois pas pourquoi les flics seraient aussi agressif comme cela. Ils auraient plutôt vérifié si les gars étaient blessés...



Il manque clairement un contexte. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2936 Karma: 1049 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 2 d'habitude ils laissent faire. Cette place (et pas que le WE) c'est quad et trial à fond. Comme cet endroit devant la mairie a la bonne idée d'être en gore, c'est encore mieux que le paris dakar.



Prenez google maps, faites un zoom sur la rue Maurin Audin (la mairie) et vous verrez les jolies traces qui ne remontent pas aux gallo romains. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2128 Karma: 444 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 4

@Atchoom59

Le coup de poing d'entrée de jeu ne m'a pas l'air si nécessaire que ça...

Effectivement mais les jeunes en question passe chaque jour devant le commissariat pour les narguer, les flics n'ont pas le droit de les poursuivre comme ils n'ont pas de casque, ce serait mise en danger de la vie d'autrui. Je comprends le défoulement dans un sens même si ça n'excuse rien. Citation :Effectivement mais les jeunes en question passe chaque jour devant le commissariat pour les narguer, les flics n'ont pas le droit de les poursuivre comme ils n'ont pas de casque, ce serait mise en danger de la vie d'autrui. Je comprends le défoulement dans un sens même si ça n'excuse rien. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1927 Karma: 1564 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 1 Vu l'état des individus, jouer les cow-boys n'était vraiment pas nécessaire. Abrutis VS abrutis. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14024 Karma: 16942 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 0 Oui ça ressemble plus à la fin d'une course poursuite. En général les policiers sont dans le commissariat pas dehors à attendre avec leur voiture que quelqu'un se casse la figure en scooter et sans casque pour lui sauter dessus. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4944 Karma: 4668 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 1

"Chef ! On en a trouvé plus bourrés que nous." GrossePatate Je suis accro Inscrit le: 14/2/2017 Envois: 861 Karma: 752 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 1

@kpouer

"Putain la patate ! "







Oh ! Me parle pas comme ça ! Citation :Oh ! Me parle pas comme ça ! Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4770 Karma: 4127 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 0 Vaulx-en-Velin, un territoire du bien-vivre-ensemble comme on les aime Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8046 Karma: 5343 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 0 le pourquoi du parce que :



Rodéo qui finit mal

Chute du scooter



- rodéo sauvage en ville

- feux d'artifice

- plaque d'immatriculation dissimulée

- alcool



Il semble que la réaction des policiers n'est pas disproportionnée. Je suis allée voir- rodéo sauvage en ville- feux d'artifice- plaque d'immatriculation dissimulée- alcoolIl semble que la réaction des policiers n'est pas disproportionnée. MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 213 Karma: 280 Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 0 @Atchoom59



Oui peut-être mais, ils ont mérité aussi. En même temps c'était juste un poing de tapette. Eternil Je viens d'arriver Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 94 Karma: 170 En ligne ! Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... Re: Deux jeunes à scooter alcoolisé chutent devant un com... 1 Je suis étonné que les remarques tournent autour du coup de poing (très discutable) alors que la personne la plus dangereuse, exception faite des deux gars en scooter, est le conducteur de la voiture de police qui vient piler à moins d'un mètre d'une personne à terre... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.