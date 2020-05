Vidéo : Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d'une ville (Slovaquie) Posté par Tchairo

En Slovaquie, un festival nommé « Corona Party » a été organisé sous un pont de la ville d'Oravská Lesná. Les participants sont séparés d'un mètre par de la rubalise.





Vidéo (10s) : Corona Party





Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 89 Karma: 308 En ligne ! Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... 0 Au final ils se retrouvent à quelques dizaines de centimètres en dansant... Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 6512 Karma: 4751 Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... 1 La suite :



aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6216 Karma: 637 Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... 0 C'est plutôt une mud party. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 171 Karma: 395 Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... 0 Avant, la danseuse était la seule en cage et dansait pour les hommes.

Bientôt, elle sera la seule a l'air libre et elle va bien se marrer o: kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1681 Karma: 2696 Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... Re: Un festival nommé « Corona Party » sous le pont d&apo... 0



Citation : des bandes de rubalise





...





"Bande" ! Mouais, à défaut de la vidéo, j'aurai appris un mot...Citation :..."Bande" !