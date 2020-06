Vidéo : Attention au chien de garde, entrez à vos risques et périls Posté par Koreus

Une personne curieuse regarde derrière une palissade où est inscrit « Attention au chien »



Vidéo (9s) : Attention au chien





ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1368 Karma: 2310 Re: Attention au chien de garde, entrez à vos risques et ... Re: Attention au chien de garde, entrez à vos risques et ... 0 Beuleu49 Je m'installe Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 452 Karma: 189 Re: Attention au chien de garde, entrez à vos risques et ... Re: Attention au chien de garde, entrez à vos risques et ... 0 Oh mais je ne m'y attendais pas du tout !