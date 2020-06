Vidéo : Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon dans un panier de basket Posté par poiuytreza525

Un youtubeur a passé 2 mois à construire et tester cette machine de Rube Goldberg qui met un ballon dans un panier de basket. Je trouve ça complétement hypnotisant, magnifique travail !







Vidéo (3mn20s) : Ballon dans un panier de basketball en 70 étapes





Fifou006 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 9 Karma: 57 Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 0 Dommage la vidéo elle est 3:19min trop longue Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4951 Karma: 4673 Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 0 Je suis content : c'est fini. vendredi13-dup Garçon un Pastis Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 51 Karma: 118 Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 0 ça fait passer le temps pendant le confinement Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1410 Karma: 1254 En ligne ! Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 3 J'ai davantage apprécié le paysage et l'aménagement extérieur que le reste. Ca a l'air super sympa comme coin. NineNinety Je m'installe Inscrit le: 17/4/2012 Envois: 298 Karma: 258 Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 2 Ma réflexion en regardant cette vidéo: je ne voudrais pas avoir à ranger tout ce bordel !! Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 880 Karma: 109 En ligne ! Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 0 Impressionnant.



Maintenant j'imagine ses parents:



"Bon, maintenant que tu as fait ta vidéo, faut tout ranger fiston" Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 289 Karma: 718 Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 0 sympa le jardin Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 354 Karma: 444 Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... Re: Une machine de Rube Goldberg pour mettre un ballon da... 0 Le mec a un sacré jardin! Le temps pour aménager ça doit être colossal... bravo à lui !