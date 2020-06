Vidéo : Elle dessine avec un drôle de feutre Posté par Glock21

Une femme fait un joli dessin avec un feutre qui sort de l'ordinaire.



Vidéo (15s) : Un feutre surprenant





Sur le même sujet :

Image : Felin ou squelette ? Image : Dessous de bras/jambes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1367 Karma: 1738 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0 Cette vision d'hoerreur vas me hanter à jamais Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3495 Karma: 5197 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 1 Ah c est marrant moi je peux faire du Tippex avec mon gros stylo Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1102 Karma: 701 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0 It's Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiive!!!



Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 882 Karma: 109 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0 C'est vrai que c'est dérangeant. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1075 Karma: 599 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0 j'aime beaucoup, mais les 5 premieres secondes suffisent. Apres en ce qui concerne le mot "dessin"... c'est beaucoup dire Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 557 Karma: 986 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 1 ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 280 Karma: 176 Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0

vidéo tiktok = vidéo de m*



@posters : vous pourriez mettre le mot clef "tiktok" dans la description les prochaines fois ?



Merci Le filtre tiktok s'est une fois de plus vérifié :vidéo tiktok = vidéo de m*@posters : vous pourriez mettre le mot clef "tiktok" dans la description les prochaines fois ?Merci La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 647 Karma: 2655 En ligne ! Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0

@Jinroh

Ah c est marrant moi je peux faire du Tippex avec mon gros stylo





Le Mal t'habite. Citation :Le Mal t'habite. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2260 Karma: 2764 En ligne ! Re: Elle dessine avec un drôle de feutre Re: Elle dessine avec un drôle de feutre 0 Et encore vous n'avez pas vu son sex toys !! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.