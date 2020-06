Vidéo : Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l'atterrissage (Iran) Posté par Koreus

Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau en atterrissant à l'aéroport de Téhéran, en Iran.



Vidéo (37s) : Un Boeing 737 percute un oiseau à l'atterrissage





Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 748 Karma: 812 Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... 2 C'était ce bon vieux Paf le piaf Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2972 Karma: 3080 Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... 0 "On l'a appelé, il va bien" kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1683 Karma: 2714 Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... 0



Car un bon gros pélican dans un moteur...



Ça ne fait pas la même tâche.



Après je sais qu'il y en a toujours et qu'ils les répertorient pour éviter d'en avoir de trop... C'est surprenant les aéroports ont tous des dispositifs "anti-oiseaux" pour éviter cela.Car un bon gros pélican dans un moteur...Ça ne fait pas la même tâche.Après je sais qu'il y en a toujours et qu'ils les répertorient pour éviter d'en avoir de trop... bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 7 Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... 1

C'est quelle compagnie déjà? Le pilote qui parle au copil avec le geste... alors que l'avion fait sa rotation et n'a même pas touché la piste... limite il sort sa clope pour en fumer une... fin de la journée et il vas falloir laver le pare briseC'est quelle compagnie déjà? aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6220 Karma: 637 En ligne ! Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... 0 Sacrés moustiques ! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1081 Karma: 601 Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... Re: Un avion de ligne Boeing 737 percute un oiseau à l&ap... 0 C'est le moucheron de l'automobiliste.

