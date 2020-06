Vidéo : Une boîte en polystyrène magique tombe d'une camionnette Posté par Skwatek

Une boîte en polystyrène tombe d'une camionnette qui circule sur une autoroute et retourne dans le véhicule... deux fois !







Vidéo (15s) : Boîte en polystyrène magique





Sur le même sujet :

Vidéo : Le ticket de caisse magique Vidéo : Une porte s'ouvre pour laisser un ballon sortir Vidéo : Une camionnette s'envole à un feu rouge Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lvishd Je poste trop Inscrit le: 28/11/2010 Envois: 12364 Karma: 4965 En ligne ! Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... 3 Donc ils ont interviewé un mec pour une boîte en polystyrène? ... Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 322 Karma: 471 Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... 1 asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 674 Karma: 232 Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... 0 « fréquemment utilisé par les cyclistes » et dans les sports automobiles. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6954 Karma: 2913 En ligne ! Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... Re: Une boîte en polystyrène magique tombe d'une cam... 0 @lvishd

La boite en polystyrène c'est pas grave, les accidents que ça peut provoquer, c'est autre chose.

(Hier je suis passé au dessus d'une planche tombée d'une remorque, les véhicules derrière moi on fait des écarts sur la route ; sous la surprise on n'est pas sûr des réaction possibles. Tu m'diras : si ceux derrière moi avaient respecté les distances de sécurité, ils n'auraient pas été surpris autant.)

Le gars à la fin de la vidéo est peut-être interrogé sur les règles à respecter pour que cela ne se produise pas !? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.