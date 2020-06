Vidéo : Un pillard est frappé par le karma après avoir volé un iMac (États-Unis) Posté par Skwatek

Un pillard est frappé par le karma après avoir volé un iMac dans un magasin à New York.



Vidéo (59s) : Un pillard vole un iMac (Instant Karma)





Vidéo : Un émeutier livré à la police par les manifestants Vidéo : Il prend feu en voulant brûler une voiture de police (Colombes) Vidéo : Un homme casse une vitrine (Instant Karma) Source : Forum

Top commentaires arvernman Je suis accro Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 555 Karma: 1386 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 9 un big mac aurait été plus facile a voler et a dissimuler Volodia Je viens d'arriver Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 35 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 8 C'est d'une beauté cette solidarité communautaire. On voit ici toute cette bienveillance, c'est beau.

23 commentaires Auteur Conversation arvernman Je suis accro Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 555 Karma: 1386 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 9 un big mac aurait été plus facile a voler et a dissimuler Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8077 Karma: 19950 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 1 Il devrait appeler la police Volodia Je viens d'arriver Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 35 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 8 C'est d'une beauté cette solidarité communautaire. On voit ici toute cette bienveillance, c'est beau. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3037 Karma: 7426 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Bien mal acquis ne profite jamais!



Ou la version Coluche :



Ou la version Coluche :



Citation : Bien mal acquis ne profite qu'après Citation :Ou la version Coluche :Citation : shinix Je m'installe Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 483 Karma: 811 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 5 Le deuxième pillard s'appelle karma ? Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11518 Karma: 9303 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 2 Ce qui aurait pu être sympa c'est que le voleur du voleur se fasse à son tour voler...et ainsi de suite... robiwan Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 60 Karma: 394 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 2 Un pillard frappé et volé par des voleurs... C'est ça le karma ?

O Rly ? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2152 Karma: 2402 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0



O Rly ? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2152 Karma: 2402 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0

@robiwan

Un pillard frappé et volé par des voleurs... C'est ça le karma ?

O Rly ?



Disons qu'il y a un crevard qui a l'air de moins crever de faim que les autres. Citation :Disons qu'il y a un crevard qui a l'air de moins crever de faim que les autres. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14043 Karma: 16978 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Peut-être qu'il s'est fait voler son iMac en pleine rue après avoir économisé des années pour pouvoir se l'acheter Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1118 Karma: 615 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 1 Black Lives Matter or Not Ribel Je m'installe Inscrit le: 2/10/2017 Envois: 471 Karma: 411 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 vraiment cool ces manifs communautaires, il faudrait en faire plus souvent! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 71033 Karma: 5838 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 ils ne pouvaient pas allé voler leur propre iMac, il n'y en avait déjà plus à piquer? jeanphilassec Je m'installe Inscrit le: 1/2/2017 Envois: 184 Karma: 140 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 1

https://www.koreus.com/video/bagarre-singes-banane-lopburi.html Tiens ca me rappelle la vidéo pendant le debut du confinement où t'as tous les singes qui se battent pour une banane bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 917 Karma: 310 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 @arvernman ça va bien la grossophobie? Norbert Je masterise ! Inscrit le: 8/1/2016 Envois: 3075 Karma: 1374 En ligne ! Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0



https://www.koreus.com/video/bagarre-singes-banane-lopburi.html Tiens ca me rappelle la vidéo pendant le debut du confinement où t'as tous les singes qui se battent pour une banane bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 917 Karma: 310 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 @arvernman ça va bien la grossophobie? Norbert Je masterise ! Inscrit le: 8/1/2016 Envois: 3075 Karma: 1374 En ligne ! Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0

@Yazguen

Ce qui aurait pu être sympa c'est que le voleur du voleur se fasse à son tour voler...et ainsi de suite...

I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac Citation :I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac arroté mon I Mac bouliche Je m'installe Inscrit le: 1/5/2013 Envois: 115 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Le mac est passé plusieurs fois devant sa boutique. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 303 Karma: 253 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 1 La question est : si le gars avait été noir, est ce que ceux là lui auraient volé l'ordi ? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6146 Karma: 1574 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0

@Volodia

C'est d'une beauté cette solidarité communautaire. On voit ici toute cette bienveillance, c'est beau.

En même temps le pillard et le voleur de pillard ne sont pas de la même communauté... Mais je suis d'accord avec toi ça réchauffe le cœur cette lutte populaire main dans la main où chacun regarde dans la même direction, en plus ça donne une crédibilité extraordinaire au mouvement ! Citation :En même temps le pillard et le voleur de pillard ne sont pas de la même communauté... Mais je suis d'accord avec toi ça réchauffe le cœur cette lutte populaire main dans la main où chacun regarde dans la même direction, en plus ça donne une crédibilité extraordinaire au mouvement ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6146 Karma: 1574 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0

@belnea

La question est : si le gars avait été noir, est ce que ceux là lui auraient volé l'ordi ?

Si non serait-ce du racisme ?... Citation :Si non serait-ce du racisme ?... mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5838 Karma: 1289 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Vous avez pas compris le gars est allé remettre le iMac sur son étagère Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 225 Karma: 187 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Crevards Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5717 Karma: 3524 Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Yazguen Citation : Ce qui aurait pu être sympa c'est que le voleur du voleur se fasse à son tour voler...et ainsi de suite...

Comme dans notre système économique tu veux dire? Citation :Comme dans notre système économique tu veux dire? DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 616 Karma: 1322 En ligne ! Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... Re: Un pillard est frappé par le karma après avoir volé u... 0 Je comprends pas ils sont où tous les flics blancs racistes qui sont sensés leur tirer dessus ?



Haut