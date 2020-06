Vidéo : Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Posté par Skwatek

Un manifestant se fait croquer les fesses par un chien policier.







Vidéo (37s) : Un chien policier mord un manifestant





Auteur Conversation Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 323 Karma: 496 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 0 Konoe Je masterise ! Inscrit le: 14/5/2010 Envois: 2818 Karma: 93 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 4 Tu sais que le chien est dressé pour intercepter les gens.

Tu vois que le chien est stressé, d'autres personne l'approche. Tu vois qu'il est sur la défensive.



Mais non, tu tournes le dos au chien pour ensuite demander ce qu'il va pas au flic qui est "forcément en tort" quand le chien bouffe le cul d'une personne. Alors que tu vois clairement le flic arrêter le chien...



Je comprendrais jamais la mentalité de ces gens. J'aimerais pas être dans leurs tête à essayer de comprendre leurs "logique". _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2428 Karma: 2772 En ligne ! Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 1 Et tout le monde gueule comme si c'était la faute du keuf billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 965 Karma: 1224 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 0 @Konoe Ouais pour une fois j'suis d'accord, le mec a vraiment cherché la merde à s'approcher autant, et le flic a réagi tout de suite donc bon ... themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 158 Karma: 249 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 0 Quand tu compares aux "meurtres" lors des interpellations aux USA. Ben là, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 150 Karma: 124 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 1 L'uniforme de police, le fait qu'ils aient un chien "dangereux", l'effet de groupe, la mentalité de la manif ... tu mélange tout ça et tu perd tout bon sens des responsabilités apparemment. Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4774 Karma: 4130 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 2 Ah ah, quel pays d'attardés DirtyHarry Je m'installe Inscrit le: 6/12/2014 Envois: 179 Karma: 102 Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 1 Et une escalope !! Une !! rouillr Je viens d'arriver Inscrit le: 25/7/2012 Envois: 43 En ligne ! Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 1

Mais bon... FUCK THE POLICE Quand tu penses que c'est la police qui viendra les sauver s'ils ont un problème plus tard...Mais bon... FUCK THE POLICE mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 764 Karma: 580 En ligne ! Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 1 Putain, cette procession de demeurés avec le téléphone... arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 255 Karma: 88 En ligne ! Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier Re: Quand un manifestant tourne le dos à un chien policier 0 DANS TON C...