Vidéo : La technique d'un enfant pour apprendre ses cours facilement Posté par Tchairo

Dans une salle de classe, un enfant a une technique pour apprendre ses cours facilement.



Vidéo (18s) : Technique pour apprendre ses cours facilement





Sur le même sujet :

Vidéo : 3 + 2 = ? Vidéo : Un Ivoirien dévoile les « secrets » de l'alphabet Vidéo : Apprendre à des enfants à se torcher proprement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3040 Karma: 7437 En ligne ! Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 6 Ses parents feront pareils lorsqu'ils verront les résultats... Mais sans doute un peu plus fort

10 commentaires Auteur Conversation Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8099 Karma: 19993 Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 2 La volonté est la plus puissante des armes.... surtout quand on a 6 ans LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3040 Karma: 7437 En ligne ! Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 6 Ses parents feront pareils lorsqu'ils verront les résultats... Mais sans doute un peu plus fort Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 427 Karma: 1434 Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 0 On ne se moque pas si ça se trouve ça marche Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4969 Karma: 4700 Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 0 Il a copié !!



Flashback : publicité Volkswagen mini Dark Vador 2011 karma Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2013 Envois: 11 Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 2 Quand j'été petits je fesé la m'aime choze en court d'ortografe et sa marche pa du tous !!! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 71065 Karma: 5842 Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 0 Si seulement j'avais eut connaissance de cette technique quand j'étais à l'école. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2164 Karma: 485 Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 0 Perso j'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3521 Karma: 5230 En ligne ! Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 0 C est pas pire que ceux qui mettent leurs cahiers sous l l'oreiller...ou qui brûlent un cierge.. NPNLA Je suis accro Inscrit le: 16/6/2005 Envois: 1186 Karma: 1191 En ligne ! Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... Re: La technique d'un enfant pour apprendre ses cour... 0 C'est assez amusant comme méthode, je me demande qui à pu lui donnait l'idée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.