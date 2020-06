Vidéo : Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d'un gazoduc Posté par Djoach

Profitant d'un chantier de gazoduc près de Mönchengladbach, en Allemagne, le saxophoniste Armin Küpper s'est amusé à jouer à l'entrée d'un tuyau pour jouer avec l'écho. Personnellement, Je pense que c'est tube !





Vidéo (3mn54s) : Saxophone à l'entrée d'un gazoduc





Vidéo : Un bébé découvre l'écho Vidéo : Un ferronnier joue de la flûte sur un chantier Vidéo : Une fille chante « Hallelujah » au-dessus d'un puits Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3522 Karma: 5231 Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 1 L autre fois j etais a la plage et y a un mec qui jouait du saxo...j y ais dit "hey grand!!! Tu vas arrêter de nous casse le couilles..." LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3041 Karma: 7440 En ligne ! Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 2 Je me méfie toujours un peu quand je lis allemand + gazoduc, mais là c'est positif! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2165 Karma: 485 Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 0 Enfin une vidéo positive. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1173 Karma: 1657 Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 1 Saxophone à l'entrée d'un gazoduc



Sachant d’où vient le gaz, il s'agit plus vraisemblablement de la sortie du gazoduc.



Mode relou switch off Citation :Sachant d’où vient le gaz, il s'agit plus vraisemblablement de la sortie du gazoduc.Mode relou switch off pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6166 Karma: 1567 Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 0 C'est sympa cet écho, j'ai pas tenu les 4 minutes mais c'est sympa.. Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1810 Karma: 2883 Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 0

dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 322 Karma: 214 Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... Re: Armin Küpper joue du saxophone à l'entrée d&apos... 0 J'imagine la tête des gars 50 km plus loin à l'autre bout.