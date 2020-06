Vidéo : Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de cerises pendant un live Facebook (France) Posté par Koreus

Samedi dernier dans la Drome, un horticulteur a interpellé des voleurs de cerises pendant un Live Facebook et en a profité pour pousser un coup de gueule





Vidéo (5mn23s) : Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises (Pont-de-l’Isère)





C'est pas faute d'être envahi de cerises cette année. Nous on a quelques cerisiers sur des terrains à la campagne et on invite nos voisins à aller se servir, car ce sera perdu sinon. kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 138 Karma: 426 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 3 Je suis toujours étonné de voir que certaines personne ont, encore aujourd'hui, cette vocation pour l'agriculture.

Quand on sait que ces gens devraient être souverains et parmi les plus grandes fortunes alors qu'en réalité ils vivent dans la misère et avec un des plus haut taux de suicide en France... Ce monde va droit dans le mur.



En particulier la culture des fruitiers qui sont très sensibles au gel, aux insectes et aux oiseaux, en plus de l’investissement (car les 5-10 premières années, ces arbres ne donnent rien).



Tenez bon amis agriculteurs !



J'ai particulièrement apprécié la mauvaise fois de la dame "non mais ça c'était par terre". Je veux bien croire que l'argument puisse sembler cohérent pour quelqu'un n'ayant jamais vu un arbre de sa vie.... tu me diras vu comment ils ont "récolté" leurs cerises, ils n'ont peut-être - vraiment - jamais vu d'arbre de leur vie ?... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3437 Karma: 14129 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 3 Putain mais quand on cueille les cerises on prend pas toute la branche avec. Elle est complètement conne. Toute la branche qu'elle coupe c'est des cerises qui ne pousseront pas au même endroit jusqu'à ce que la branche ait repoussé.



Y a vraiment des gens sans gêne. Bravo à l'agriculteur qui a quand même pas mal gardé son sang froid. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 435 Karma: 4021 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Pour moins que ça y'en a qui ont eu des prunes... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 144 Karma: 353 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Et j'imagine que c'est pas couvert par les assurances.. à voir ce qu'en pense Cerise de Groupama. Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9073 Karma: 250 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Quelle honte de voler des cerises comme ça impunément ...

Pff ... La France me dégoûte .... Elle est belle notre mère patrie Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5729 Karma: 3536 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 le commentaire du mec qu'on vient tout juste de gauler (ça tombe bien pour des cerises)

"Ce qu'il y a c'est qu'il y en a d'autres qui font ça derrière..."

Bah c'est connu ça m'sieur.

Comme disait Jean-Paul : l'enfer, c'est les autres.

Soyons honnête le paysan aussi est bien gaulé. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5685 Karma: 2320 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Couper des branches comme ça ,.ça fera des pousses an moins l'idiote , bien content d'avoir un cerisier chez moi c'est que du bon tranquillou. Arsenick J'aime glander ici Inscrit le: 13/12/2006 Envois: 6039 Karma: 774 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 2

@Petis

C'est pas faute d'être envahi de cerises cette année. Nous on a quelques cerisiers sur des terrains à la campagne et on invite nos voisins à aller se servir, car ce sera perdu sinon.

Sauf que toi c'est pas ton gagne pain, sauf que tes voisons sont pas 50 personnes.

C'est toujours pareil: le problème est pas qu'on lui prend quelques cerises, le problème c'est quand on lui prend beaucoup de cerise en dégradant l'arbre. Citation :Sauf que toi c'est pas ton gagne pain, sauf que tes voisons sont pas 50 personnes.C'est toujours pareil: le problème est pas qu'on lui prend quelques cerises, le problème c'est quand on lui prend beaucoup de cerise en dégradant l'arbre. shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 122 Karma: 180 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Des fois on ne sait pas si on peut cueillir ou pas. S'ils mettaient des panneaux "coquillette interdite" je suis persuadé que sa diminuerait énormément le phénomène. La plupart des gens ne font pas ça pour embêter. Ils font ça parce qu’ils voient des fruits par terre et il se dise que le paysan ne les cueille pas. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3526 Karma: 5232 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Alors qu il existe une méthode efficace pour arreter les deux roues...ca marche peut etre que sur l autoroute!!? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1173 Karma: 2686 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Montrez votre tête aux réseaux sociaux

Voleur de cerises, ou voleur de pommes... Ok, c'est pas bien, mais bon...

On a inventé les tribunaux. Ça sert à éviter la justice populaire, qui est bien trop impulsive. Y'a des gens qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Alors ces cerises... Citation :Voleur de cerises, ou voleur de pommes... Ok, c'est pas bien, mais bon...On a inventé les tribunaux. Ça sert à éviter la justice populaire, qui est bien trop impulsive. Y'a des gens qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Alors ces cerises... Arsenick J'aime glander ici Inscrit le: 13/12/2006 Envois: 6039 Karma: 774 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 1

@shojo

Des fois on ne sait pas si on peut cueillir ou pas. S'ils mettaient des panneaux "coquillette interdite" je suis persuadé que sa diminuerait énormément le phénomène. La plupart des gens ne font pas ça pour embêter. Ils font ça parce qu’ils voient des fruits par terre et il se dise que le paysan ne les cueille pas.

C'est pourtant simple: c'est ton terrain? non donc cueillir et/ou ramasser est illégale

"Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent."

Donc tu es propriétaires des fruits tomber sur ton terrain mais tu n'as pas le droit de toucher au branche: l'arbre (et par extension ses fruits) appartient au propriétaire du terrain.

Pire si le gars est un peu chieur, il peut même porter plainte pour violation de propriété privée : le terrain étant privé la loi du respect de la propriété privé s'applique et donc on a pas le droit de pénétrer dessus sans autorisation du propriétaire (même si ce n'est pas clôturer).



Source Citation :C'est pourtant simple: c'est ton terrain? non donc cueillir et/ou ramasser est illégale"Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent."Donc tu es propriétaires des fruits tomber sur ton terrain mais tu n'as pas le droit de toucher au branche: l'arbre (et par extension ses fruits) appartient au propriétaire du terrain.Pire si le gars est un peu chieur, il peut même porter plainte pour violation de propriété privée : le terrain étant privé la loi du respect de la propriété privé s'applique et donc on a pas le droit de pénétrer dessus sans autorisation du propriétaire (même si ce n'est pas clôturer). poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2168 Karma: 483 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0



Aurélien Esprit, quand il a fini de pleurer sur BFM il fait des lives facebook ou il se fait justice lui même... Et ça ce dit politicien. Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1027 Karma: 1224 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 1 Le problème c'est que chaque personne individuellement se dit, je n'en prends pas beaucoup et au final ça représentant un manque à gagner énorme pour l'agriculteur qui ne gagne déjà pas tant que ça.... En plus ici, elle ne s'est pas emmerdé à les cueillir.



Franchement le verger il n'est pas sauvage, ça coûte pas grand chose d'aller demander la permission ou encore mieux de payer un minimum ?

Il ne devrait pas avoir besoin de mettre un panneau ou quoique ce soit, un neurone suffit. Des gamins, tu peux l'excuser, mais là c'est loin d'être le cas. C'est un manque de respect total.



Bon après, afficher les gens sur les réseaux sociaux ce n'est pas top non plus. zoynot Je suis accro Inscrit le: 10/1/2015 Envois: 597 Karma: 573 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Jamais ça me viendrait à l'idée d'aller humilier des gens sur la toile parce qu'on m'a volé. Et pourtant j'en ai déjà pincé qui me piquaient des courges dans les champs...

Agrichouineur qui tape sur 2 péquenauds voleurs de cerises plutôt que sur la grande distribution qui valorisent les produits agricoles comme de la merde ! Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4779 Karma: 4133 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 1

@Arsenick

Citation :

@Petis

C'est pas faute d'être envahi de cerises cette année. Nous on a quelques cerisiers sur des terrains à la campagne et on invite nos voisins à aller se servir, car ce sera perdu sinon.

Sauf que toi c'est pas ton gagne pain, sauf que tes voisons sont pas 50 personnes.

C'est toujours pareil: le problème est pas qu'on lui prend quelques cerises, le problème c'est quand on lui prend beaucoup de cerise en dégradant l'arbre.

Ah mais je suis tout à fait d'accord, je ne dénonce pas l'horticulteur mais les voleurs. Il suffit d'être un minima sociable en campagne pour se voir proposer des cerises, inutile d'aller voler un professionnel. Citation :Ah mais je suis tout à fait d'accord, je ne dénonce pas l'horticulteur mais les voleurs. Il suffit d'être un minima sociable en campagne pour se voir proposer des cerises, inutile d'aller voler un professionnel. pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 261 Karma: 242 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 2

@poiuytreza525

Aurélien Esprit, quand il a fini de pleurer sur BFM il fait des lives facebook ou il se fait justice lui même... Et ça ce dit politicien.







dis moi ou tu habites , tous les jours je viendrais te piquer un de tes outils/ pot a confiture/ paquet de pâte on verra si tu trouveras cela normal, dès que tu la rameneras je fera un relationnel super bancal avec ton metier histoire de dénigrer encore plus tes pleurnicheries Citation :dis moi ou tu habites , tous les jours je viendrais te piquer un de tes outils/ pot a confiture/ paquet de pâte on verra si tu trouveras cela normal, dès que tu la rameneras je fera un relationnel super bancal avec ton metier histoire de dénigrer encore plus tes pleurnicheries Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 909 Karma: 980 Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 @corent2 Oui, il parait même qu'il y a des agriculteurs qui se suicident, mais eux on s'en fou, ils sont pas dans notre friend liste. LuDdo Je m'installe Inscrit le: 24/9/2011 Envois: 449 Karma: 63 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 Des cerises de la Drôme... bon... bof... ok.



Par contre ça aurait été des cerises de l'Ardèche, là, je dis AU VOLEURS !



Bisous d'un fils de fruitier 07 et 26 portnawak Je masterise ! Inscrit le: 24/11/2005 Envois: 3281 Karma: 221 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 C'est pas loin de chez moi pont de l’Isère.... (je suis vers annonay)

A titre perso j'ai un proprio cool qui m'autorise a allez dans son jardin pour en cueillir plein ^^ poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2168 Karma: 483 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 1

@pakereth

Citation :

@poiuytreza525

Aurélien Esprit, quand il a fini de pleurer sur BFM il fait des lives facebook ou il se fait justice lui même... Et ça ce dit politicien.







dis moi ou tu habites , tous les jours je viendrais te piquer un de tes outils/ pot a confiture/ paquet de pâte on verra si tu trouveras cela normal, dès que tu la rameneras je fera un relationnel super bancal avec ton metier histoire de dénigrer encore plus tes pleurnicheries

Si tu veux, pour moi la nature ne devrais appartenir à personne de toute façon. La propriété c'est du vol ! Citation :Si tu veux, pour moi la nature ne devrais appartenir à personne de toute façon. La propriété c'est du vol ! nicomezi Je m'installe Inscrit le: 23/12/2008 Envois: 132 Karma: 194 En ligne ! Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... Re: Un agriculteur prend sur le fait des voleurs de ceris... 0 @corent2 D'accord avec toi sur le principe. Mais dans son cas, il n'a pas d'autres recours que de foutre la pression.



"Bonjour, j'aimerais porter plainte contre cette dame pour le vol de 600g de cerises (en comptant les branches). Ha et contre 20 autres pour le même motif aussi. Vous avez 5h devant vous ?"