Vidéo : Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Russie) Posté par Skwatek

Un ouvrier utilise une pelleteuse pour sortir un cochon tombé dans un trou près d'un chantier en Russie.







Vidéo (1mn38s) : Sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse





Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 631 Karma: 643 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 0 Il a du faire une belle chute, le pauvre. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 686 Karma: 928 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 7 Depuis le temps qu'on attendait une vidéo cochonne sur Koreus et en plus y a un bon coup de godet en cadeau ! chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3905 Karma: 4269 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 1 Et hop direct dans le BBQ... angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 269 Karma: 365 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 6 Heureusement qu'il reste des gens bons. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1962 Karma: 1583 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 1 Il n'a pas sauté à la gorge de son sauveteur, celui-là. La piscine était moins bien sans doute. zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1175 Karma: 510 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 3 Lard et la manière. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 26 Karma: 64 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 1 Après l'écureuil et la chaise, le cochon et la pelleteuse !

On se croirait chez La Fontaine ! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8118 Karma: 20028 Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... Re: Le sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse (Ru... 0 C'est beau de se rappeler que l'homme est capable de beaucoup d'empathie envers ses frères animaux....

Me disais-je en croquant dans mon jambon beurre

