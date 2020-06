Vidéo : Une voiture en excès de vitesse passe à travers un rond-point (Hongrie) Posté par Skwatek

Un automobiliste ivre et en excès de vitesse passe à travers un rond-point et percute un bâtiment à Nagyatád, en Hongrie.



Vidéo (19s) : Une voiture passe à travers un rond-point





Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 828 Karma: 1618 En ligne ! Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0 c'est la faute du rond point désolé ! delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 422 Karma: 869 Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 2



Mais si ça passait, c'était beau ! Mais si ça passait, c'était beau ! bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 342 Karma: 377 Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 1 Les voitures protègent peut-être un peu trop bien le conducteur de nos jours... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3439 Karma: 14154 En ligne ! Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 1 un automobiliste ivre et en excès de vitesse



Citation : Le conducteur [...] n'a été que légèrement blessé.



Dommage... Citation :Citation :Dommage... lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1500 Karma: 2824 Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0 Ah ouais c'est violent! Le mec devais bombarder salement , un vrais danger public. WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 61 Karma: 139 Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0 De toute façon ces conducteurs tiennent plus à leur argent qu'à leur vie ... mais ce n'est pas une raison pour se féliciter qu'il ait survécu, rien ne justifie la mort d'une personne PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 537 Karma: 403 Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0 C'est pas si solide que ça une barrière Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1228 Karma: 2579 En ligne ! Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0





Une voiture décolle à un rond-point Bel effort, mention honorable, mais je suis désolé la médaille revient quand même à la Pologne et sa performance d'il y a quelques semaines ! Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 47 Karma: 219 En ligne ! Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0 Moi quand je joue à Forza Horizon 4 Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1778 Karma: 2795 En ligne ! Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... Re: Une voiture en excès de vitesse passe à travers un ro... 0 il arrive environ a 15 km/h, et j'ai le pif pour ce genre de chose je ne me trompe jamais.

