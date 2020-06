Vidéo : Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fanguin ? Posté par LeCromwell

Verre de champagne à la main, Jean-Pierre Fanguin cherche des entrepreneurs pour faire de l'argent.



Vidéo (1mn) : Jean-Pierre Fanguin, roi de la com'





Sur le même sujet :

Vidéo : Peut-on draguer les caissières des supermarchés ? Vidéo : Une femme déballe son nouveau sac Louis Vuitton Vidéo : Élever son enfant en mode start-up Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3834 Karma: 2261 En ligne ! Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 11



Fais le bon choix, achète des vêtements à ta taille.



Bisous Fais le bon choix, achète des vêtements à ta taille.Bisous ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 711 Karma: 598 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 10 Apprends déjà à parler, achète toi un costume à ta taille, et va rendre la voiture de location...

Bisous.

40 commentaires Auteur Conversation avptj Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2017 Envois: 15 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Juste curieux de voir ce qu'il réponds par mail mdr Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8122 Karma: 20031 En ligne ! Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 4



Vous navigateur est trop vieux Bisous TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3834 Karma: 2261 En ligne ! Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 11



Fais le bon choix, achète des vêtements à ta taille.



Bisous Fais le bon choix, achète des vêtements à ta taille.Bisous orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 178 Karma: 404 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 J'ai cru à un sketch au début.

Mais finalement c'est bien un authentique guignol, modèle géant o: Washburn Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 76 Karma: 99 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 1 Encore un qui cherche juste a faire parler de lui avec un "bad buzz". ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 711 Karma: 598 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 10 Apprends déjà à parler, achète toi un costume à ta taille, et va rendre la voiture de location...

Bisous. papiqc Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2014 Envois: 10 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Je n'arrive pas à comprendre ce que disent les cyclistes qui passent... Quelqu'un ? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 289 Karma: 585 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 7 Bernard Madoff de prisunic fraise_blueue Je viens d'arriver Inscrit le: 1/10/2015 Envois: 66 Karma: 73 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Qu'il dise des conneries ça passe, mais qu'il n'essaie pas d'avoir la classe, c'est complètement loupé... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2265 Karma: 4930 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 2



vers chez moi , on appelle ça un trou du cul Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 6570 Karma: 5283 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 6 Ce jeune homme :

- ne maîtrise pas ce que je suppose être sa langue natale

- semble manquer terriblement de vocabulaire

- n'a semble-t-il jamais pris de cours d'expression orale (il parle comme un collégien ferait un exposé^^)

- ne sait pas gérer son corps pendant un discours

- n'a aucun talent rhétorique

- n'a aucun talent d'acteur

- ne sait pas choisir le lieu ni le moment pour faire un film promotionnel d'une minute.







Manifestement, il n'existe aucune corrélation sérieuse entre la richesse et le niveau d'intelligence. Je crois que je préfère mon salaire à 3 zéros, ma Peugeot d'occaz et mon cerveau au néant de sa vie et de sa dignité. Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1535 Karma: 310 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 2 Merde je fais comment , j'ai plus de grand parent donc je fais une croix sur les resto ... arf Tonymouth Je viens d'arriver Inscrit le: 13/11/2019 Envois: 6 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 1 C’était pas plus simple de dire 5% de la population détient 95% de la richesse ?

En tout cas , on tient la un bon beauf ! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5846 Karma: 1312 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Tout était marrant, avec son pantalon trop grand et tout, jusqu'à qu'il casse un verre sur la route quoi.... turbochevre Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2020 Envois: 1 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Faisez bien comme moi, un ptit coup avant de démarrer la voiture à papa, je pète mon verre sur la route parce que j'emmerde le monde... je sais pas si il est vraiment riche mais ça ne l'empêche pas d'être un beauf fleurdumale Je m'installe Inscrit le: 3/5/2015 Envois: 314 Karma: 777 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Cela dit très belle région. Le Lavaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des excellents vins rewind Je viens d'arriver Inscrit le: 5/12/2013 Envois: 10 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 4 Je vais lui envoyé du pognon immédiatement MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1005 Karma: 1329 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 4 Les cravates c'est comme les queues des vaches : c'est fait pour cacher les trous du cul qui sont derrière... raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 64 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 C'est une vanne ce truc? Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1103 Karma: 705 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 2



Comme Mikael Vendetta (pour ceux qui s'en souviennent), il va mourir avec le twist! Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 174 Karma: 447 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 1 En 2020 j'ai tellement de mal a croire que ce genre de vidéo puisse exister sans que cela ne soit un fake.

Les cyclistes a la fin m'ont tellement fait rire.



Sans rire on dirait un sketch. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2973 Karma: 3088 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 3 Sa prise est foirée, il le sait,

mais acheter un deuxième verre pour la refaire, ah non là c'est trop de budget.. Adr1enb La loi c'est moi Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 7842 Karma: 1395 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 4

@papiqc

Je n'arrive pas à comprendre ce que disent les cyclistes qui passent... Quelqu'un ?

"C'est bien pour les vélos, super hein"

"C'est pas malin le verre"



Le verre éclaté en plein sur la route, très sale move pour les roues de vélo pile au moment où ils passent.. Citation :"C'est bien pour les vélos, super hein""C'est pas malin le verre"Le verre éclaté en plein sur la route, très sale move pour les roues de vélo pile au moment où ils passent.. UnicornMaster Je viens d'arriver Inscrit le: 2/6/2013 Envois: 100 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Tonymouth c'est exactement ce que je me suis dit ! Il a inversé les chiffres !! c'est exactement ce que je me suis dit ! Il a inversé les chiffres !! Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 95 Karma: 203 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 5% de mes richesses sont chez moi. Pour les 95% restant, c'est pas à moi, c'est à ma banque.

C'est vite répondu. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 538 Karma: 404 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 1 Voiture de loc, costume de loc, verre de mousseux, je peut fais pareil pour 50e Flyingmush Je m'installe Inscrit le: 14/5/2008 Envois: 130 Karma: 310 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 1



Jean Fanguin, humouriste ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1694 Karma: 2714 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 1

@fleurdumale

Cela dit très belle région. Le Lavaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des excellents vins :)



Hors de prix : oui !



Excellent... Faut pas déconner.



Disons que les vins sont inversement proportionnellement bon comparé à la beauté du site. Citation :Hors de prix : oui !Excellent... Faut pas déconner.Disons que les vins sont inversement proportionnellement bon comparé à la beauté du site. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1694 Karma: 2714 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 2



Il y en a d'autres ! C'est cadeaux !





Salut à toi jeune entrepreneur 2





Salut à toi jeune entrepreneur 1



Oui sur la deuxième on comprend rien... Mais bon !



D'un autre côté... Hep Hep attendez !Il y en a d'autres ! C'est cadeaux !Salut à toi jeune entrepreneur 2Salut à toi jeune entrepreneur 1Oui sur la deuxième on comprend rien... Mais bon !D'un autre côté... UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1099 Karma: 1893 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0

J'espère qu'on aura droit à d'autres épisodes, hâte de voir celui où il présente sa technique infaillible de trading pyramidale sur son site tuveuxdevenirtresrichemoijpenselaquestionelleestviterepondue.skyrock.com



Citation :

@Adr1enb

Citation :

@papiqc

Je n'arrive pas à comprendre ce que disent les cyclistes qui passent... Quelqu'un ?

"C'est bien pour les vélos, super hein"

"C'est pas malin le verre"



Le verre éclaté en plein sur la route, très sale move pour les roues de vélo pile au moment où ils passent..



On peut aussi entendre passer un "trou du cul", il eu de la chance que notre jeune entrepreneur multi milliardaire ne l'ai pas entendu sinon je pense que la question sur son intégrité physique elle aurait été vite répondue. Très bonne parodie, il est même allé jusqu'à créer un Facebook, on apprécie le soucis du détail, 18/20.J'espère qu'on aura droit à d'autres épisodes, hâte de voir celui où il présente sa technique infaillible de trading pyramidale sur son site tuveuxdevenirtresrichemoijpenselaquestionelleestviterepondue.skyrock.comCitation :On peut aussi entendre passer un "trou du cul", il eu de la chance que notre jeune entrepreneur multi milliardaire ne l'ai pas entendu sinon je pense que la question sur son intégrité physique elle aurait été vite répondue. qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 47 Karma: 103 Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 j'étais persuadé que c'était un sketch entre ce qu'il dit, le verre et les vélos + le bisous à la fin, mais finalement en regardant sa page j'ai un doute Flambaneuf Je suis accro Inscrit le: 11/2/2014 Envois: 1275 Karma: 85 En ligne ! Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 Ca me rappelle notre bon Jean-Matthieu....





Confessions Intimes - Je suis le roi du monde - NT1 - 26.03.2015 Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 442 Karma: 680 En ligne ! Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0 "TU VEUX APPRENDRE LE DROP SHIPPING ? VOUS VOULEZ RAPIDEMENT GAGNER 1000 EUROS PAR JOUR ? CET HOMME VA DÉVOILER SON SECRET" Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 352 Karma: 701 En ligne ! Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... Re: Envie de faire de l'argent avec Jean-Pierre Fang... 0



Pour ceux qui ne connaissent pas : Il devrait bien s'entendre avec Théobald De BentzmannPour ceux qui ne connaissent pas : https://twitter.com/MickaCQFD/status/1219606322523537409?s=20 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.