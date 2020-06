Vidéo : Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Posté par Koreus

Un abcès s'est formé sur une mule à cause d'un harnais mal ajusté. Un vétérinaire soigne l'animal en vidant l'abcès.



Vidéo (20s) : Vider l'abcès d'une mule





Vidéo : L'abcès d'une vache

Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 382 Karma: 2442 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 9 Un abcès s'est formé sur une mule à cause d'un harnais mal ajusté

On est sûrs que c'est pas une mule qui s'est formée autour d'un abcès ?

13 commentaires Auteur Conversation Damicco Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2014 Envois: 23 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 1 j'ai plus faim... Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 382 Karma: 2442 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 9 Un abcès s'est formé sur une mule à cause d'un harnais mal ajusté

On est sûrs que c'est pas une mule qui s'est formée autour d'un abcès ?

Ha ha trop bien ce smoothie fraise-goyave (posté à 12h00, on change rien Koreus) NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 117 Karma: 310 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 Woah:o moi qui suis un grand fan des vidéos d'eclatage de boutons, j'étais pas très bien là x)

Elle a du se sentir bien soulagée la mule après coup :') ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 107 Karma: 138 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 2



a table ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 687 Karma: 939 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 Vu la taille du truc il a trainé combien de temps avant d'appeler le véto ? fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 61 Karma: 96 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 Un petit verre de vin chaud ? _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 111 Karma: 501 En ligne ! Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 Les commentaires m'ont suffit. Je vais passer mon chemin. CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 152 Karma: 105 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 Je suis plus dégoutté par certain commentaire que par la vidéo elle même, bon appétit bien sûr roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1028 Karma: 2809 Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 Hmmm un petit vomi avant d'aller manger, merci Koreus _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2464 Karma: 2844 En ligne ! Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 C'est pile poil ce que j'avais envie de regarder en mangeant ! Testudo Je viens d'arriver Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 97 Karma: 188 En ligne ! Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule Re: Un vétérinaire perce l'abcès d'une mule 0 ça pus