Vidéo : Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à Dubaï Posté par Skwatek

Le crash d'un hoverbike de l’entreprise russe Hoversurf lors d'un essai à Dubaï, aux Émirats arabes unis.







Vidéo (1mn16s) : Crash d'un hoverbike





Sur le même sujet :

Vidéo : Collision entre deux parapentes Vidéo : Crash d'un ULM dans un champ Vidéo : L'hoverbike de Colin Furze Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 629 Karma: 2010 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 2 Le mec se croit sur un 2 roues ! Il voulait cabrer à la fin... C'est encore la faute du motard Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8138 Karma: 5438 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 Hightonian Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 78 Karma: 107 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 4 Comment si les motards terrestres suffisaient pas, il va falloir supporter les motards des airs.... Je sens que ça va donner de supers vidéos pour Koreus... Kurt_Meredh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 53 Karma: 55 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0 Qui fait le malin, tombe de son engin ! Guilou Je m'installe Inscrit le: 11/6/2015 Envois: 122 Karma: 73 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 Le premier wheeling en hoverbike est un échec. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4977 Karma: 4702 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0 Procès verbal de la Gendarmerie : "la victime est décédée d'une fracture du crâne, heureusement la deuxième blessure au bras était sans gravité". Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1032 Karma: 1242 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 2 Et moi qui pensait que l’électrique allait nous débarrasser des bruits de pots d'échappement. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6181 Karma: 1575 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 2 Tous les systèmes de sécurité ont bien fonctionné

Et il se serait passé quoi s'ils n'avaient pas fonctionné ? Citation :Et il se serait passé quoi s'ils n'avaient pas fonctionné ? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2268 Karma: 2803 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 2

@pac75

Citation : Tous les systèmes de sécurité ont bien fonctionné

Et il se serait passé quoi s'ils n'avaient pas fonctionné ?

oui c'est exactement ce que je me disait!! Je pense qu'il parlent du casque et des genouillères Citation :oui c'est exactement ce que je me disait!! Je pense qu'il parlent du casque et des genouillères SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 319 Karma: 594 En ligne ! Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 pourquoi ne pas mettre une protection autour des hélices? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1419 Karma: 5975 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 4









Citation :

Hoversurf a commenté : "Tous les systèmes de sécurité ont bien fonctionné"





Hmm... à part le système hyper-basique de détection d'obstacle présent même sur les drones à 150€, on dirait. Le futurCitation :Hmm... à part le système hyper-basique de détection d'obstacle présent même sur les drones à 150€, on dirait. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 750 Karma: 932 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 Pour avoir déjà eu l'occasion de voir quelqu'un se faire cisailler les bras par les pales en plastique d'un DJI Phantom 3 Pro, le mec a clairement failli perdre une jambe ou un bras... quand tu vois la taille des pales en bois... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3442 Karma: 14168 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0 C'est pas très rassurant, quand même.... je suis pas pressé de monter sur un truc comme ça...



J'aime bien la photo à la fin avec le type dans une McLaren comme on serait dans une Peugeot 208. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8131 Karma: 20065 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 3 C'est la faute de l'hover-motard WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2673 Karma: 8476 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 C'est sympa les hélices qui font aussi hachoir en cas de crash. Très sécurisant tout ca, j'ai hâte d'essayé. gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 100 Karma: 118 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0

@SoreN

pourquoi ne pas mettre une protection autour des hélices?



[a lire avec accent Russe]

Pensée timorée typique de bobos gaucho dégénérés de l'Ouest.

Si on met protections, comment foncer dans ours après?

Vous femmes ou hommes déguisés ? Citation :[a lire avec accent Russe]Pensée timorée typique de bobos gaucho dégénérés de l'Ouest.Si on met protections, comment foncer dans ours après?Vous femmes ou hommes déguisés ? guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 226 Karma: 283 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 il va pleuvoir du pigeon haché le jour où ça débarque à paris Prose Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2019 Envois: 3 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0 Quelles sécurités ?!



Le truc perd le train arrière au crash et les rotors avants tournent encore et retournent le gars !!

Genre : "Finish Him"



Même mon drone à deux balles coupe au moindre crash... Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 307 Karma: 255 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 1 guymen Des hoverbikes en libre service Des hoverbikes en libre service payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 370 Karma: 173 Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0 à 0'17 il active l'atterrissage automatique (2 coup sur la tête...) et à 0'20 il cherche le parachute de secours dans son dos (à 5m/sol...), donc franchement vous êtes de mauvaise fois en insinuant que les systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné... zolive Je suis accro Inscrit le: 25/6/2013 Envois: 1668 Karma: 612 En ligne ! Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... Re: Le crash d'un hoverbike lors d'un essai à D... 0 L’entreprise russe Hoversurf...

Rien que le nom de l'entreprise suggère que l'on va en voir des vidéos de plantage made in Russia sur hoverbike...

C'est pas koreus et nous qui allons s'en plaindre (sans blessures graves...) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.